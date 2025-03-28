زكاة الفطر لمن عليه دين في رمضان.. دار الإفتاء المصرية توضح

زكاة الفطر.. أجابت اليوم دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله: "هل الدَّين يمنع وجوب زكاة الفطر لمن عليه دين ؟"، موضحة حكم الشرع في إخراج زكاة الفطر لمن عليه دين، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي.

قيمة زكاة الفطر في العام الحالي 2025

أفادت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى أيضاً، ولا يمنع الدَّين من وجوبها على المكلف ما دام أنه يمتلك ما يرتفع عن قوته وقوت عياله ممن تلزم عليه نفقتهم يوم العيد وليلته.

وتابعت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر فيها من التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغنائهم أيضاً عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسر فيه المسلمون، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

قيمة زكاة الفطر 2025

شددت دار الإفتاء المصرية على أن أخذ القيمة في زكاة الفطر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحابي معاذ رضي الله عنه السابق، كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقاً.

وكذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، حيث جعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما جاء في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لأنه أثمن الأجناس في عصره.

وأضافت دار الإفتاء المصرية: ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يدل عليه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.

موعد إخراج زكاة الفطر

شددت دار الإفتاء المصرية على أن زكاة الفطر يجوز شرعًا إخراجها منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى قبل صلاة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، وهذا تسهيلًا على الفقراء في تلبية احتياجاتهم، موضحة أن الفتوى مستقرة على جواز ذلك.

وذكرت دار الإفتاء أن تأخير إخراج زكاة الفطر إلى ما عقب صلاة العيد وحتى غروب شمس يوم العيد جائز، لكن تأخيرها لما عقب ذلك دون عذر يُعتبر حرامًا شرعًا، ويؤثم فاعله.

وتابعت أن الزكاة لا تجب على من تُوفي قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان المبارك، ويجوز أيضاً إخراجها في غير بلد المُزكِّي، وإن كان الأفضل إخراجها في بلده متى وُجد المستحقون لها.

تحديد زكاة الفطر من دار الإفتاء المصرية

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