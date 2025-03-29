موعد رؤية هلال شهر شوال 2025.. الإفتاء توضح

موعد رؤية هلال شهر شوال 2025.. أوشك شهر رمضان 2025 على الانتهاء، وترقب المسلمون في مصر والدول العربية خلال الساعات الماضية موعد رؤية هلال شهر شوال 1446 هـ، حيث سيتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر بناءً على نتائج الرؤية الشرعية، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية موعد رؤية هلال شهر شوال 2025.

موعد رؤية هلال شهر شوال 1446 هـ في مصر

بحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية، سيتم تحري رؤية هلال شوال 1446 هـن اليوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، بعد غروب الشمس مباشرة.

وتشارك الهيئات الشرعية في مختلف الدول العربية في عملية استطلاع هلال شوال باستخدام العين المجردة أو التلسكوبات، وذلك للإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر.

الحسابات الفلكية لعيد الفطر 2025

وفقا للحسابات الفلكية التي نشرها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس 2025. ولكن، يعتمد تحديد الموعد النهائي على الرؤية الشرعية في مصر وبعض الدول الإسلامية.

وأعلن مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال 1446 هـ ستكون مستحيلة يوم السبت 29 مارس 2025 في معظم الدول العربية والإسلامية، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات، يعود ذلك إلى غروب القمر قبل الشمس أو بقاءه لفترة قصيرة جدًا بعد الغروب، ما يجعل الرؤية غير ممكنة.

هلال شوال

كيفية استطلاع الهلال في الدول العربية

تُجرى عملية استطلاع الهلال عبر اللجان الشرعية المنتشرة في الأماكن المفتوحة، بعيدًا عن التلوث الضوئي، ويعتمد الخبراء على معدات متطورة مثل المناظير الفلكية لضمان دقة الملاحظة، ويتم اختيار المواقع المناسبة مثل المناطق الصحراوية أو المرتفعات الجبلية لزيادة فرص الرؤية الدقيقة.

إعلان موعد عيد الفطر رسميًا

ستقوم دار الإفتاء المصرية بإعلان موعد عيد الفطر الرسمي في مساء السبت 29 مارس 2025 بناءً على نتائج الرؤية الشرعية. في حال ثبوت رؤية الهلال، سيكون عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس، وإذا تعذرت الرؤية، سيُعتبر يوم الإثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد، ليكتمل شهر رمضان ثلاثين يومًا.

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