آخر تحديث أسعار الذهب أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.. مفاجأة في عيار 21

يبحث الكثير من الناس عن أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر المبارك, والتي شهدت حالة من التراجع, ليسجل جرام الذهب عيار 21, الأكثر تداولًا, نحو 4,415 جنيهًا للبيع و4,390 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الذهب اليوم الاثنين 31 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 نحو 5,045.75 جنيهًا للبيع و5,017.25 جنيهًا للشراء، منخفضًا 11.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 22 إلى 4,625.25 جنيهًا للبيع و4,599 جنيهًا للشراء، بانخفاض 10.5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,415 جنيهًا للبيع و4,390 جنيهًا للشراء، متراجعًا 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3,784.25 جنيهًا للبيع و3,762.75 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا قدره 8.5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,943.25 جنيهًا للبيع و2,926.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا 6.75 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 12 إلى 2,522.75 جنيهًا للبيع و2,508.5 جنيهًا للشراء، بانخفاض 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 9 نحو 1,892.25 جنيهًا للبيع و1,881.5 جنيهًا للشراء، منخفضًا 4.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 35,320 جنيهًا للبيع و35,120 جنيهًا للشراء، بانخفاض 80 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

ارتفع سعر أوقية الذهب ليسجّل 3,121.05 دولارًا للبيع و3,120.76 دولارًا للشراء، مسجلًا زيادة 1.5 دولار.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بصعود الأوقية في البورصة العالمية إلى مستويات غير مسبوقة, وذلك في ظل تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بفعل المخاوف المتزايدة بشأن التضخم والتوترات التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسعار الذهب والمجوهرات.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية

صرّح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب ارتفعت بالسوق المحلية بنحو 50 جنيهًا مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 40 دولارًا لتصل إلى 3125 دولارًا.

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