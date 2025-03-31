قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل زيادة ملحوظة اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم، الأثنين 31 مارس 2025، استقرارًا ملحوظًا بنهاية التعاملات، بعد موجة ارتفاع كبيرة سجلها المعدن النفيس في اليوم السابق، حيث قفز سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بمقدار 65 جنيهًا. ويرصد الموجز أسعار الذهب في التقرير التالي.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية:

عيار 24: بلغ سعر الجرام 5011.43 جنيهًا.

عيار 21: استقر عند 4385 جنيهًا.

عيار 18: وصل إلى 3758.57 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: سجل 35,080 جنيهًا.

السعر العالمي للأوقية: بلغ 3084 دولارًا.



ارتفاع الذهب محليًا وعالميًا.. الأسباب والتوقعات

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعًا حادًا خلال مارس 2025، حيث قفز سعر الجرام بأكثر من 350 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 8.6%، وهو أعلى معدل صعود شهري منذ فبراير 2024.

وأضاف واصف أن سعر عيار 21 تحرك من 4035 جنيهًا في الأول من مارس إلى 4385 جنيهًا بنهاية الشهر، مما يعكس الأداء القوي للمعدن الأصفر وسط تطورات السوق العالمية.

أسعار الذهب تحت تأثير الأوضاع الدولية

وأشار واصف إلى أن الذهب العالمي سجل مستويات قياسية جديدة، متأثرًا بالارتفاع الكبير في سعر الأونصة، التي لامست 3086 دولارًا مع إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وعزا هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، مما أدى إلى موجة من المخاوف في الأسواق العالمية ودفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن الأسواق شهدت قفزة بنسبة 17% في أسعار الذهب منذ بداية 2025، متأثرة بتوسع نطاق الحرب التجارية، التي أثارت قلق المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

المعدن الأصفر يواصل تألقه كأفضل استثمار لعام 2025

أكد واصف أن الارتفاعات المتتالية تضع الذهب في مقدمة الأصول الاستثمارية الأكثر ربحية هذا العام، مشيرًا إلى أن توقعات الأسواق تشير إلى استمرار هذا الاتجاه طالما استمرت التوترات التجارية العالمية في الضغط على معنويات المستثمرين.

وختم حديثه بالقول إن مراقبة تحركات السوق العالمية بات أمرًا ضروريًا لفهم مستقبل أسعار الذهب في مصر، حيث أصبح العامل الأكبر في تحديد الأسعار هو سعر الأونصة عالميًا، في ظل استقرار سعر الدولار وثبات الطلب المحلي على الذهب.

اقرأ أيضًا :