القبض على 7 أشخاص بتهمة انتحال صفة إعلامية شهيرة وترويج منتجات مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الأشخاص قاموا بانتحال صفة إعلامية معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لبيع أدوية تجميل مجهولة المصدر. جاء ذلك بعدما تقدمت الإعلامية بشكوى تفيد بقيام عدد من الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحات وهمية باسمها، ونشر مقاطع فيديو مقتطفة من لقاءاتها السابقة مع أشخاص فقدوا الوزن، للترويج لمنتجات غير معتمدة. ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل البلاغ والتحقيقات

تقدمت الإعلامية ببلاغ رسمي بتاريخ 21 فبراير 2025، أوضحت فيه تضررها من إدارة 12 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم اسمها وصورها دون إذن منها. وكشفت التحقيقات أن هذه الصفحات كانت تروج لأدوية تخسيس غير معروفة المصدر، مستخدمة أرقام هواتف محددة لبيع المنتجات.

ضبط المتهمين والأدلة التي تدينهم

بعد التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وعددهم 7 أشخاص، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم عدة هواتف محمولة. بالفحص الفني للهواتف، تبين احتواؤها على أدلة رقمية تثبت إدارتهم للصفحات المزيفة ونشاطهم في الترويج للمنتجات المجهولة.

إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ القرارات المناسبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المستخدمين من عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.

تحذير من المنتجات مجهولة المصدر

تحذر الجهات المختصة المواطنين من التعامل مع المنتجات الطبية والتجميلية مجهولة المصدر، حيث قد تسبب أضرارًا صحية جسيمة. كما تنصح بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة عبر الإنترنت، والتأكد من مصادر المنتجات قبل شرائها.

دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

تبذل الأجهزة الأمنية جهودًا متواصلة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك المتعلقة بانتحال الهوية والترويج لمنتجات غير معتمدة. ويؤكد الخبراء أن التعاون بين المواطنين والأجهزة المختصة يلعب دورًا حاسمًا في الحد من انتشار مثل هذه الجرائم.

كيف تحمي نفسك من الاحتيال الإلكتروني؟

لحماية نفسك من الاحتيال عبر الإنترنت، يُنصح باتباع النصائح التالية:

التحقق من مصدر الصفحات والمواقع التي تروج للمنتجات.

عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع جهات غير موثوقة.

الإبلاغ عن أي صفحات مشبوهة تدّعي صفة شخصيات معروفة.

التأكد من أن المنتجات الطبية حاصلة على موافقات الجهات الرسمية المختصة.



تبقى اليقظة والوعي الرقمي من أهم العوامل التي تحمي المستخدمين من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.

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