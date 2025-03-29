ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 29-3-2025 وصدمة في عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 29 مارس 2025، بشكل ملحوظ وفقًا لآخر تحديث من منصة "أي صاغة"، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 5000 جنيه لأول مرة للبيع و4971 للشراء.

يأتي ارتفاع سعر الذهب في مصر، مدفوعًا بزيادة أسعار المعدن الاصفر داخل الأسوا العالمية، حيث سجلت الأوقية حوالي 3,074.92 دولار في الأسواق الدولية. كما تختلف أسعار المصنعية من محل إلى آخر، وتتراوح عادة بين 5% و10% من سعر الجرام، وفقًا لتصميم المشغولات الذهبية وتكاليف التصنيع.

أسعار الذهب اليوم

يحرص “الموجز”، على تقديم خدمة نشر أسعار الذهب، بجميع اعيرته للمتابعين اللذين يرغبون في الاستثمار في المعدن الأصفر، ووفقا لما اعلمته منصة آى صاغة سجلت أسعار الذهب الأرقام التالية:

سعر الذهب اليوم

عيار 24: سجل 5000 جنيه للجرام.

عيار 21: بلغ 4375 جنيهًا للجرام.

عيار 18: وصل إلى 3750 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ 34,560 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم

أفادت «btc» بأن أسعار سبائك الذهب اليوم، الخميس، جاءت كالتالي:

أونصة الذهب (31.1 جرام): 154،616.53 جنيه مصري

سبيكة الذهب 50 جرام: 248،478.50 جنيه مصري

سبيكة الذهب 20 جرام: 99،471.40 جنيه مصري

سبيكة الذهب 10 جرام: 49،755.70 جنيه مصري

سبيكة الذهب 5 جرام: 24،882.85 جنيه مصري

سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12،524.42 جنيه مصري

سبيكة الذهب 1 جرام: 5،084.57 جنيه مصري

ارتفاع أسعار الذهب داخل الأسواق

يُعد الذهب أحد أهم المعادن الثمينة التي تحظى بقيمة اقتصادية واستثمارية عالية، حيث يُستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات، إلى جانب كونه ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. كما تعتمد البنوك المركزية على الذهب كجزء من احتياطياتها لدعم العملات المحلية والحفاظ على الاستقرار النقدي.

أسباب ارتفاع الذهب

تشهد أسعار الذهب تقلبات مستمرة نتيجة لعدة عوامل مؤثرة، من أبرزها:

التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما يدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى الذهب للحفاظ على قيمتها.

التوترات السياسية والاقتصادية، حيث يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال الأزمات العالمية.

السياسات النقدية وأسعار الفائدة، إذ يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب كبديل استثماري.

ارتفاع الطلب العالمي، سواء من الأفراد أو البنوك المركزية أو الدول التي تسعى لتعزيز احتياطياتها من الذهب.

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