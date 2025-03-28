سعر الذهب اليوم للبيع والشراء بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل رقمًا مفاجئًا
شهد سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 28 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 15 جنيهًا في الجرام، وسط حالة من الترقب في الأسواق.
سعر الذهب اليوم للبيع والشراء
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 28 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.
- عيار 24: سجل نحو 4952.14 جنيه للجرام للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 4937.14 جنيه.
- عيار 21: ارتفع إلى 4335 جنيهًا للجرام للبيع، وسجل سعر الشراء 4320 جنيهًا.
- عيار 18: بلغ سعره 3717.86 جنيه للجرام للبيع، بينما سجل 3702.86 جنيه للشراء.
- الجنيه الذهب: وصل إلى 34,680 جنيهًا للبيع و34,560 جنيهًا للشراء.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
- ارتفاع سعر الذهب اليوم للبيع والشراء يُعزى إلى عدة عوامل أبرزها:
- زيادة سعر الأوقية عالميًا، حيث ارتفع سعرها إلى 3073 دولارًا نتيجة اضطرابات الأسواق المالية العالمية.
- تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد الذهب.
- ارتفاع الطلب المحلي على الذهب مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات الزواج.
توقعات السوق
يتوقع خبراء أسواق المال استمرار حالة التقلب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، متأثرة بعوامل دولية تتعلق بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
أسعار السبائك الذهبية اليوم
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,090 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,625 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 25,085 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 50,160 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 77,980 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 100,280 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب أونصة: 155,875 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 250,500 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 500,900 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,247,875 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,495,000 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,988,000 جنيه
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