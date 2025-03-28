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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

قبل العيد .. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 مارس 2025

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 28 مارس 2025، حالة من الاستقرار النسبي بعد التقلبات التي شهدها المعدن النفيس خلال الأيام الماضية ويأتي هذا الاستقرار في ظل تذبذب الأسعار العالمية وتأثيرات حركة الدولار أمام الجنيه المصري، وتستعرض جريدة “الموجز” التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سجل نحو 4937.14 جنيه للجرام، ويُعد هذا العيار من أعلى الأعيرة نقاءً ويُستخدم في صناعة السبائك والمشغولات الفاخرة.

عيار 21: بلغ حوالي 4320 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري نظرًا لاعتدال سعره مقارنةً بجودته.

عيار 18: سجل قرابة 3702.86 جنيه للجرام، ويُفضله الكثير من الشباب لتصميماته العصرية.

الجنيه الذهب: سجل سعره 34,560 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من الخيارات الشائعة للاستثمار.

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السعر العالمي للذهب

على المستوى العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3058 دولارًا، متأثرًا بعدة عوامل منها:

  • التقلبات الاقتصادية العالمية.
  • الأوضاع الجيوسياسية في بعض الدول.
  • قرارات السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.

عوامل تأثير الأسعار في السوق المحلي:

تعتمد أسعار الذهب في مصر بشكل رئيسي على:

  • سعر الأوقية في البورصات العالمية.
  • سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
  • العرض والطلب داخل السوق المحلي.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,090 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,625 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 25,085 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 50,160 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 77,980 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 100,280 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب أونصة: 155,875 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 250,500 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 500,900 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,247,875 جنيهًا
  • سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,495,000 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,988,000 جنيه

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