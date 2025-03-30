عاجل.. تراجع سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 30-3-2025.. مفاجأة في سعر الجرام
سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الأحد 30 مارس 2025, ليسجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,390 جنيهًا للبيع و4,370 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب والسبائك اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 30 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
سجّل سعر الذهب عيار 24 نحو 5,017.25 جنيهًا للبيع و4,994.25 جنيهًا للشراء، منخفضًا 5.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 22 اليوم
تراجع سعر الذهب عيار 22 إلى 4,599 جنيهًا للبيع و4,578 جنيهًا للشراء، بانخفاض 5.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
انخفض سعر الذهب عيار 21 ليسجّل 4,390 جنيهًا للبيع و4,370 جنيهًا للشراء، متراجعًا 5 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3,762.75 جنيهًا للبيع و3,745.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض 4.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 14 اليوم
تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2,926.75 جنيهًا للبيع و2,913.25 جنيهًا للشراء، منخفضًا 3.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 12 اليوم
سجّل سعر الذهب عيار 12 نحو 2,508.5 جنيهًا للبيع و2,497.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا 2.75 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 9 اليوم
انخفض سعر الذهب عيار 9 إلى 1,881.5 جنيهًا للبيع و1,872.75 جنيهًا للشراء، متراجعًا 2.25 جنيهًا.
أسعار سبائك الذهب اليوم
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,135 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,735 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 25,310 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 50,610 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 78,680 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 101,180 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب أونصة واحدة: 157,275 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 252,750 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 505,400 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,259,125 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,517,500 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب 1000 جرام (1 كجم): 5,033,000 جنيهًا.
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