أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 .. وصل كام؟

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، حالة من الاستقرار النسبي مع استمرار التداول في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الجرام مستويات متقاربة مع تعاملات الأمس، وسط توقعات بمزيد من التحركات خلال الأيام المقبلة تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سجل سعر الجرام 4,891 جنيهًا للشراء و4,873 جنيهًا للبيع.

عيار 22: بلغ سعر الجرام 4,484 جنيهًا للشراء و4,468 جنيهًا للبيع.

عيار 21: وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل 4,280 جنيهًا للشراء و4,265 جنيهًا للبيع.

عيار 18: سجل سعر 3,669 جنيهًا للشراء و3,657 جنيهًا للبيع.

عيار 14: بلغ سعر الجرام 2,855 جنيهًا للشراء و2,846 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب: بلغ سعره 34,240 جنيهًا للشراء و34,225 جنيهًا للبيع.

توقعات السوق:

يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والذي تشير التوقعات إلى توجهه نحو تثبيت أسعار الفائدة. هذا القرار، في حال اتخاذه، قد يحد من التقلبات الكبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أسعار الذهب عالميًا تتأثر بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الدولار في الأسواق الدولية، إضافة إلى الأحداث الاقتصادية الكبرى. وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم 3,026 دولارًا للشراء و3,025.5 دولارًا للبيع.

عوامل مؤثرة على سعر الذهب

سعر الدولار: يؤثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر، حيث يتم تحديد قيمة الذهب بالأساس وفقاً للسعر العالمي بالدولار. تكاليف التصنيع والضريبة: تختلف تكلفة المصنعية من محل لآخر، ويضاف إلى السعر الكلي الضرائب والرسوم، مما يؤثر على السعر النهائي للمشتري. حجم الطلب المحلي: في أوقات الأعياد والمناسبات تزداد حركة الشراء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محلياً وما هو مرتقب مع حلول عيد الفطر المبارك.

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