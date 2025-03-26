ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025..

يواصل الذهب جذب انتباه المستثمرين في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تشهد الأسعار تقلبات ملحوظة مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية، وفي مصر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام، مما يعكس التغيرات في الأسواق العالمية وتأثيرها على السوق المحلي.

ويبين الموجز في السطور التالية اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر التحديثات الصادرة اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، سجلت أسعار الذهب في مصر المستويات التالية:

عيار 24: 4891 جنيهًا.

عيار 21: 4280 جنيهًا.

عيار 18: 3669 جنيهًا.

عيار 14: 2853 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 34,240 جنيهًا.



ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 15.02% منذ بداية 2025

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا منذ بداية العام الجاري. فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، من 3720 جنيهًا في يناير الماضي إلى 4280 جنيهًا حاليًا، بزيادة قدرها 560 جنيهًا، أي بنسبة 15.02%.

تقلبات الذهب في السوق العالمية

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية عام 2025، مع محافظة الأونصة على مستوياتها القياسية فوق 3000 دولار، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن، وتوقع خبراء الأسواق المالية أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الأشهر الستة المقبلة، مع احتمال وصول سعر الأونصة إلى 3200 دولار.

عوامل مؤثرة على أسعار الذهب في مصر

تتغير أسعار الذهب في السوق المحلية باستمرار على مدار اليوم، إذ تتذبذب الأسعار في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك نتيجة عدة عوامل رئيسية، منها:

التطورات السريعة في أسعار الذهب بالبورصة العالمية.

حركة العرض والطلب في السوق المحلي.

تأثير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

قرارات السياسة النقدية العالمية، خاصة المتعلقة بأسعار الفائدة.



رسوم المصنعية والضريبة على الذهب

يُشار إلى أن الأسعار المعلنة في التقرير لا تشمل رسوم المصنعية أو الضريبة أو الدمغة، حيث تختلف قيمة المصنعية من محل لآخر وفقًا لنوع المشغولات الذهبية. لذا، ينصح المشترون بالتحقق من الأسعار النهائية قبل الشراء.

توقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة

يتوقع خبراء السوق أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالتوترات الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، قد تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، مما يجعل الاستثمار في المعدن الأصفر خيارًا مفضلًا للكثيرين.

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