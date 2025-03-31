أسعار العملات اليوم الاثنين 31 مارس 2025.. في أول أيام العيد

أسعار العملات اليوم.. أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الاثنين 31 مارس 2025، والتي شهدت حالة من الاستقرار الملحوظ تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

أسعار العملات اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار العملات اليوم الاثنين 31 مارس 2025، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري, كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 50.51 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 54.46 جنيهًا للشراء و54.61 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري 65.30 جنيهًا للشراء و65.51 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري 6.95 جنيهًا للشراء و6.97 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري 57.11 جنيهًا للشراء و57.28 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 163.74 جنيهًا للشراء و164.25 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.46 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري 13.75 جنيهًا للشراء و13.79 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري 13.85 جنيهًا للشراء و13.89 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري 131.20 جنيهًا للشراء و131.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري 133.97 جنيهًا للشراء و134.36 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري 35.34 جنيهًا للشراء و35.44 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري 31.85 جنيهًا للشراء و31.96 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري 0.33 جنيهًا للشراء و0.33 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري 5.02 جنيهًا للشراء و5.04 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري 4.79 جنيهًا للشراء و4.80 جنيهًا للبيع.

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