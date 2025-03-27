ارتفاع أسعار العملات القديمة 2025.. تعرف على الأنواع والأماكن الأكثر طلبًا

شهدت أسعار العملات القديمة في عام 2025 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الأيام الماضية، جاء ذلك بعد إعلان عدد من تجار العملات عن استعدادهم لشراء بعض العملات القديمة بأسعار تصل إلى آلاف الجنيهات، ما دفع الكثيرين للبحث عن أنواع هذه العملات وكيفية الاستفادة منها، يستعرض “الموجز" التفاصيل.

العملات القديمة الأكثر طلبًا وأسعارها

فيما يلي قائمة بأبرز العملات القديمة التي ارتفعت أسعارها بشكل لافت، وفقًا لتصريحات محمد حربي، تاجر العملات القديمة:

ريال السلطان فؤاد:

يُعد من أبرز العملات التي ارتفعت قيمتها مؤخرًا، حيث تتراوح أسعاره حاليًا بين 100 ألف إلى مليون جنيه.

من الشروط الأساسية لارتفاع قيمته أن يحمل العملة اسم "السلطان فؤاد"، مع تاريخ هجري لعام 1335، بالإضافة إلى تاريخ 1920 على وجه العملة.

عملة 5 مليمات (إصدار 1973):

هذه العملة، التي تحمل صورة صقر وتاريخ إصدارها على الجهة الثانية، تُباع حاليًا بسعر يتراوح بين 15 ألف إلى 20 ألف جنيه.

الجنيه أبو جملين:

تُعد هذه العملة من العملات النادرة في السوق، ويتراوح سعرها بين 200 ألف إلى مليون جنيه، بشرط أن تحتوي العملة على رسم واضح للجملين.

عملة "البريزة" (10 قروش):

تعود هذه العملة إلى أواخر عهد الملك فاروق، ويصل سعرها إلى 30 ألف جنيه بشرط أن تحمل عبارة "الدولة المصرية" كعملة رسمية.

عملة "الشلن":

يُباع بسعر يتراوح بين 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه إذا كان يحمل عبارة "الدولة المصرية".

عملة 50 قرشاً معدنية:

تبدأ أسعار هذه العملة من 5 آلاف جنيه، بشرط أن تكون باللون الذهبي وتحمل عبارة "جمهورية مصر العربية" في الأعلى، مع رقم 50 في المنتصف وكلمة "قرش" في الأسفل.

أماكن بيع العملات القديمة في مصر 2025

تتوفر العملات القديمة في عدد من الأسواق الكبرى التي تنتشر في مختلف المحافظات المصرية، ومن أبرزها سوق العتبة وسوق الجمعة في القاهرة. كذلك تُعرض هذه العملات في مزادات إلكترونية تُعلن عنها مواقع متخصصة وصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُنصح المهتمون بمتابعة هذه المنصات بانتظام للحصول على أفضل الأسعار والصفقات.

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