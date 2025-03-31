سعر اليورو اليوم الاثنين 31 مارس 2025.. تزامنًا مع العيد

سعر اليورو اليوم.. كشفت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو اليوم الاثنين 31 مارس 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

سعر اليورو اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر اليورو اليوم الاثنين 31 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 54.46 جنيهًا للشراء و54.61 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.26 جنيهًا للشراء و54.63 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

استقر سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB عند 54.26 جنيهًا للشراء و54.68 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 54.26 جنيهًا للشراء و54.70 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 54.23 جنيهًا للشراء و54.61 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة عند 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجّل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقر سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

سجّل سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري عند 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم في بنك البركة عند 54.22 جنيهًا للشراء و54.60 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.21 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 54.20 جنيهًا للشراء و54.64 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي عند 54.08 جنيهًا للشراء و54.62 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 53.95 جنيهًا للشراء و54.65 جنيهًا للبيع.

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