موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 202.. بعد إعلان دار الإفتاء المصرية

يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2025 خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدًا الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2025

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر خلال فترة الإجازة الرسمية لعيد الفطر، والتي تبدأ من يوم الأحد 30 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، على أن تستأنف البنوك أعمالها صباح يوم الخميس 3 أبريل 2025.

وتماشياً مع احتياجات المواطنين خلال فترة العطلة، قامت البنوك بتزويد ماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة لضمان توافر النقد الكاش وسهولة السحب النقدي طوال فترة الإجازة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر, كالتالي:

بدأت الإجازة يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى الأربعاء 2 أبريل 2025.

في حال ثبوت أن الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر، فتمتد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025.

تمديد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

قرر مجلس الوزراء تمديد الإجازة، في حال ثبوت أن يوم الاثنين هو أول أيام العيد، لتستمر حتى الأربعاء 2 أبريل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، فضلًا عن دعم السياحة الداخلية وتنشيط الأسواق خلال فترة العيد.

موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2025

ومن المتوقع أن يؤدي تمديد الإجازة إلى زيادة الإقبال على الوجهات السياحية والترفيهية في مختلف المحافظات المصرية.

تعديل إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين في القطاع الخاص

أصدر محمد جبران، وزير العمل، قرارًا بتعديل إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص لتكون 5 أيام بدلًا من يومين، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 29 مارس وحتى يوم الثلاثاء 1 أبريل، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وفي حال ثبوت أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر، تمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل، أسوةً بالقطاع الحكومي، مما يمنح العاملين بالقطاع الخاص فرصة للاستمتاع بإجازة أطول.

عدد أيام إجازة العيد للقطاع الخاص

حددت وزارة العمل، وفقًا لما نشره مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص ستكون على النحو التالي:

موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2025

السبت 29 مارس

الأحد 30 مارس

الاثنين 31 مارس

الثلاثاء 1 أبريل

الأربعاء 2 أبريل

إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل

ينص قانون العمل المصري على أن إجازة عيد الفطر تعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص, وفي حال تطلبت ظروف العمل تشغيل الموظفين خلال هذه الفترة، يلتزم صاحب العمل بتعويضهم ماديًا وفقًا لأحكام القانون، لضمان حقوق العاملين.

الإجازات الرسمية في مصر خلال شهر أبريل 2025

إلى جانب إجازة عيد الفطر، يشمل شهر أبريل 2025 عدة إجازات رسمية أخرى، منها:

الثلاثاء 1 أبريل والأربعاء 2 أبريل ضمن إجازة عيد الفطر.

الاثنين 21 أبريل إجازة عيد شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

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