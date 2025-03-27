تعرف علي مواعيد عمل البنوك خلال رمضان وعيد الفطر 2025

مع حلول شهر رمضان الكريم، تتكيف مواعيد عمل البنوك في مصر لتتناسب مع خصوصية هذا الشهر، على أن تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر. في هذا التقرير، يستعرض "الموجز" تفاصيل المواعيد الجديدة خلال رمضان وما بعد العيد.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، لتكون على النحو التالي:

للعملاء: من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

للموظفين: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.



تهدف هذه التعديلات إلى تقليل ساعات العمل خلال الشهر الفضيل، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية الأساسية.

آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الفطر

من المتوقع فلكيًا أن يكون الخميس، 28 مارس 2025، آخر يوم عمل للبنوك قبل بدء إجازة عيد الفطر.

تبدأ الإجازة من السبت، 29 مارس 2025، وتستمر حتى الثلاثاء، 1 أبريل 2025.

إذا أثبتت الرؤية الشرعية أن الاثنين، 31 مارس 2025، هو أول أيام العيد، فستمتد الإجازة حتى الأربعاء، 2 أبريل 2025.



مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر 2025

بعد انتهاء الإجازة، تعود البنوك إلى جدولها الطبيعي، اعتبارًا من الخميس، 3 أبريل 2025، وفقًا للمواعيد التالية:

للعملاء: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا.

للموظفين: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.



نصائح للعملاء خلال شهر رمضان

نظرًا لتقليص ساعات العمل، يُفضل اتباع هذه النصائح لضمان تجربة مصرفية سلسة:

التخطيط المسبق: حاول زيارة البنك في وقت مبكر لتجنب الازدحام.

الاعتماد على الخدمات الرقمية: استخدم الخدمات المصرفية الإلكترونية لإنجاز معاملاتك بسهولة.

متابعة الإعلانات الرسمية: كن على اطلاع دائم على أي تحديثات تخص المواعيد من خلال المصادر الرسمية للبنوك ووسائل الإعلام الموثوقة.

هذه التعديلات تأتي في إطار حرص القطاع المصرفي على تحقيق التوازن بين راحة العملاء والموظفين، مع ضمان تقديم الخدمات المالية بكفاءة خلال شهر رمضان وما بعد العيد.

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