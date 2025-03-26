أفضل المشروبات الطبيعية لتنظيف الكلى ومنع تراكم السموم والحصوات

تعتبر تنظيف الكلى من الأمور الضرورية، وذلك للحفاظ على صحة الكلى ومنع تراكم السموم والحصوات.

مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى

وهناك بعض المشروبات الطبيعية التي يمكنها أن تساعد على تنظيف الكلى ومنع تراكم الحصوات والسموم، وهذا ما يتناوله الموجز، خلال السطور التالية:

أفضل المشروبات الطبيعية لتنظيف الكلى

مشروب الشعير

يعتبر مشروب الشعير من أفضل المشروبات الطبيعية لـ تنظيف الكلى، لأنه غني بالألياف ويساعد على تنظيف الكلى ومنع تراكم الأملاح، لذلك يفضل اسلق نصف كوب شعير في لتر ماء لمدة 10 دقائق، ثم اشربه على مدار اليوم.

مشروب ماء جوز الهند

يعد مشروب ماء جوز الهند يقوم بترطيب الجسم ويعمل على طرد الأملاح الزائدة من الكلى، مما يقلل من فرص تكوّن الحصوات.

مشروب مغلي البقدونس

يعتبر مشروب مغلي البقدونس مدرًا طبيعيًا للبول، مما يساعد في طرد السموم من الكلى، لذلك قم بغليان حبه من البقدونس في ماء واتركها تبرد، ثم اشرب كوبًا يوميًا.

نصائح لتجنب تكوين حصوات الكلى

عصير التوت البري

يمنع عصير التوت البري البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية، مما يقلل من التهابات الكلى، ويفضل تناوله بدون سكر للحصول على أفضل فائدة.

مشروب الماء بالليمون

يساعد مشروب الماء بالليمون في تفتيت الحصوات ويمنع تكونها بفضل احتوائه على حمض الستريك، لذلك يفضل اشرب كوبًا من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة صباحًا على الريق.

أفضل المشروبات الطبيعية لتنظيف الكلى

نصائح لتجنب تكوين حصوات الكلى

لتقليل تركيز الأملاح ينصح بشرب الماء بكثرة (2-3 لترات يوميًا)

تقليل تناول الملح لأنه يرفع نسبة الصوديوم، مما يزيد من خطر تكوين الحصوات.

تقليل البروتين الحيواني مثل اللحوم الحمراء، لأنها تزيد من حمض اليوريك.

زيادة تناول الفواكه والخضروات مثل الخيار والبطيخ، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء.

تجنب المشروبات الغازية والكافيين بكثرة، لأنها قد ترفع نسبة الكالسيوم في البول، مما يزيد من خطر الحصوات.

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