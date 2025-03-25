الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات املتكاملة 2025

نتيجة الكشف الطبي.. في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، أطلقت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي الخاص بـ كارت الخدمات المتكاملة لعام 2025.

يُعد هذا الكارت خطوة مهمة نحو توفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن لهم حياة كريمة ودمجًا فعّالًا في المجتمع.

وفي هذا التقرير، يوضح الموجز خطوات الاستعلام، مزايا الكارت، شروط الحصول عليه، وطريقة حجز الكشف الطبي.

نتيجة الكشف الطبي

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة



يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة باتباع الخطوات التالية:



المجالس الطبية المتخصصة - الاستعلام عن الطلبات

اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم في الحقل المخصص لذلك.

عرض النتيجة: بعد الضغط على "بحث"، ستظهر حالة الطلب ونتيجة الكشف الطبي.

ملاحظة هامة: يجب متابعة الموقع بانتظام للتعرف على أي تحديثات أو متطلبات إضافية قد تؤثر على حالة الطلب.

أهم المزايا التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة



يحصل حاملو كارت الخدمات المتكاملة على مجموعة من الامتيازات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشتهم وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية، ومن أبرز هذه المزايا:

إمكانية الجمع بين معاشين لتحسين الدخل الشهري للمستفيدين.

خصومات على وسائل المواصلات العامة، مثل مترو الأنفاق والقطارات، لتسهيل التنقل اليومي.

فرص توظيف مضمونة، حيث يُلزم القانون الشركات بتعيين نسبة 5% من موظفيها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إعفاءات جمركية وضريبية على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية، مما يقلل الأعباء المالية على المستفيدين.

أولوية في الخدمات الصحية والتعليمية، مما يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم الملائمين.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة



لضمان الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يجب استيفاء المتقدم للشروط التالية:

تقرير طبي معتمد: يجب تقديم تقرير طبي صادر عن المجلس الطبي المتخصص يوضح نوع ودرجة الإعاقة.

إثبات الهوية: تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري المفعول.

إثبات نوع الإعاقة: يجب أن تكون الإعاقة مدرجة ضمن الفئات التي تؤهل للحصول على الكارت وفقًا لمعايير وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية حجز موعد للكشف الطبي



لإجراء الكشف الطبي، يجب على المتقدمين حجز موعد مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، وذلك عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط هنــــــا

حجز موعد الكشف الطبي

اختيار خدمة "حجز موعد الكشف الطبي" من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تشمل:

الاسم الكامل

الرقم القومي

معلومات الاتصال (رقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وُجد)

تحديد موعد الكشف الطبي وفقًا للمواعيد المتاحة على الموقع.

تأكيد الحجز بعد مراجعة البيانات، حيث يتم إرسال تأكيد الحجز الذي يجب الاحتفاظ به وإحضاره يوم الفحص.

نتيجة الكشف الطبي

متابعة حالة الطلب بعد إجراء الكشف الطبي



بعد إجراء الكشف الطبي، يمكن للمتقدمين متابعة حالة طلبهم عبر الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة من خلال:

الدخول إلى قسم الاستعلام عن الطلبات في الموقع.

إدخال الرقم القومي والضغط على بحث.

عرض حالة الطلب والتحديثات الخاصة به.

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