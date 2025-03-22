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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025.. الخطوات والرابط المباشر

استعلام بالرقم القومي
استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025

يبحث الكثير من المستفيدين من المعاشات عن طريقة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025، والذي سيتم صرفه الفترة المقبلة للمواطنين.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025.

طريقة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025

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الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة 2025

لتقديم طلب للحصول على معاش تكافل وكرامة، يجب على المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات لإثبات أهليتهم للحصول على الدعم، وهذه المستندات هي:

  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  • صور من قسيمة الزواج أو الطلاق (إن وجدت).
  • شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة.
  • صورة بطاقة التموين (إن وجدت).
استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025
  • شهادة وفاة الزوج/ الزوجة (للأرامل).
  • شهادة هجر أو ما يدل على الانفصال.
  • إقرار الوصاية لليتامى.
  • شهادة سجن الأب أو الأم في حالة السجن.
  • استمارة التقديم بعد ملئها والتأكد من صحة البيانات.
  • قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.
  • قيد طالب للمقيدين في الجامعات.
  • كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية المعتمدة

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة 2025

  • زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني من  هنــــــــــــــــــا.
  • الذهاب إلى الوحدة الاجتماعية القريبة من محل الإقامة.
  • تقديم الأوراق المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.
  • إجراء بحث اجتماعي، لتقييم مدى استحقاق الأسرة للدعم.
استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

  • أن يكون رب الأسرة أو الزوجة غير موظفين في القطاع الحكومي أو الخاص.
  • يمكن تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على المعاش.
  • أن يكون المتقدم مصابًا بأمراض مزمنة تؤثر على القدرة على العمل.
  • أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 65 عامًا.
  • أن يكون لدى المتقدم أطفال من 6 إلى 18 سنة مسجلين في المدارس، مع حضور لا يقل عن 80%.
  • عدم امتلاك أراضٍ زراعية أو سيارات أو عقارات بغرض الاستثمار.
  • عدم تقاضي دخل تأميني يزيد عن 400 جنيه.

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