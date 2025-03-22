استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025.. الخطوات والرابط المباشر

يبحث الكثير من المستفيدين من المعاشات عن طريقة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025، والذي سيتم صرفه الفترة المقبلة للمواطنين.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025.

طريقة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025

فتح الموقع الخاص بوزارة التضامن الإجتماعي أو زيارة رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 من هنــــــــــــــــــا.

الضغط على “الاستعلام عن نتيجتك” والتي توجد أعلى يسار الصفحة.

إدخال الرقم القومي الخاص بك.

الضغط على زر “استعلام".

ستظهر حالة المعاش الحالي سواء كان “ساريًا”، “متجمدًا”، أو “موقوفًا”.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة 2025

لتقديم طلب للحصول على معاش تكافل وكرامة، يجب على المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات لإثبات أهليتهم للحصول على الدعم، وهذه المستندات هي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صور من قسيمة الزواج أو الطلاق (إن وجدت).

شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة.

صورة بطاقة التموين (إن وجدت).

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025

شهادة وفاة الزوج/ الزوجة (للأرامل).

شهادة هجر أو ما يدل على الانفصال.

إقرار الوصاية لليتامى.

شهادة سجن الأب أو الأم في حالة السجن.

استمارة التقديم بعد ملئها والتأكد من صحة البيانات.

قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

قيد طالب للمقيدين في الجامعات.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية المعتمدة

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة 2025

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني من هنــــــــــــــــــا.

الذهاب إلى الوحدة الاجتماعية القريبة من محل الإقامة.

تقديم الأوراق المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

إجراء بحث اجتماعي، لتقييم مدى استحقاق الأسرة للدعم.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

أن يكون رب الأسرة أو الزوجة غير موظفين في القطاع الحكومي أو الخاص.

يمكن تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على المعاش.

أن يكون المتقدم مصابًا بأمراض مزمنة تؤثر على القدرة على العمل.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 65 عامًا.

أن يكون لدى المتقدم أطفال من 6 إلى 18 سنة مسجلين في المدارس، مع حضور لا يقل عن 80%.

عدم امتلاك أراضٍ زراعية أو سيارات أو عقارات بغرض الاستثمار.

عدم تقاضي دخل تأميني يزيد عن 400 جنيه.

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