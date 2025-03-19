رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025.. إليك التفاصيل

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025.. زفت الحكومة بشرى سارة لأصحاب معاشات تكافل وكرامة، الذين يرتقبون ارتفاع نسبة المعاش هذا الشهر وقبل موعد عيد الفطر المبارك 2025، وذلك يعتبر ضمن إجراءات الحزمة الإجتماعية الجديدة التي أعدتها الحكومة ووافق عليها أيضاً الرئيس السيسي وقد وجه بتبطيقها سريعاً خلال الفترة القادمة.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حولرابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025

تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025.. كشف وزير المالية، أحمد كاجوك، أنه بدءًا من شهر أبريل القادم، سوف يتم زيادة معاش تكافل وكرامة وذلك بنسبة 25% بشكل دائم، وليس مثل إجراء مؤقت، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تجهيز هذه الزيادة من أجل ضمان تنفيذها بجدية تامة.

وتابع كاجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المساعدات الإضافية بقيمة 300 جنيه لمستفيدي معاش تكافل وكرامة، التي تم بالفعل إقرارها للشهر الحالي قد تم صرفها بالفعل لكافة المستفيدين.

مساعدات تكافل وكرامة

وشدد وزير المالية أنه قد تم إتاحة 1,5 مليار جنيه من أجل صرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4,7 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة وذلك بنسبة 25/ وذلك اعتبارًا من شهر أبريل في عام 2025 وهو بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى شهر يونيو 2026.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025

يُعد الاستعلام عن الأسماء الجديدة خطوة ضرورية للمواطنين المسجلين في البرنامج والراغبين في معرفة حالة طلباتهم.

يمكن للأسر التحقق من ذلك عبر الرابط الرسمي من خلال الضغط (هنا).

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2025

لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية للتسجيل، وهي:

ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد 400 جنيه

عدم حصول المتقدم على أي معاش حكومي آخر

تقديم المستندات الصحية في حالة وجود مرض مزمن

توفير الأوراق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، ووثائق الزواج أو الطلاق

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

للاستعلام عن حالة طلبك في برنامج تكافل وكرامة، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة (اضغط هنا)

إدخال البيانات المطلوبة

أدخل الرقم القومي المكوّن من 14 رقمًا في الخانة المخصصة

تأكد من صحة البيانات المدخلة لضمان الحصول على نتائج دقيقة

إتمام عملية الاستعلام

اضغط على زر "استعلام" بعد إدخال البيانات

ستظهر تفاصيل حالة الطلب، سواء تم القبول، أو أن الطلب لا يزال قيد المراجعة، إلى جانب قيمة الدعم المستحق وموعد الصرف

الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامة

الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود.

كبار السن فوق 65 عامًا.

الأشخاص ذوو الإعاقة.

الأيتام والأرامل.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025

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