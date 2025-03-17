وقف صرف معاش "تكافل وكرامة" لفئات معينة يثير الجدل.. ما الأسباب والتفاصيل؟

في قرار مفاجئ أثار نقاشًا واسعًا، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وقف صرف معاش "تكافل وكرامة" لبعض الفئات، وذلك بعد اكتشاف حالات غير مستحقة استفادت من المعاش بطرق غير قانونية.

قرار وقف صرف معاش تكافل وكرامة، أثار حالة من الاستياء بين العديد من الأسر التي كانت تعتمد عليه كمصدر دعم أساسي لمعيشتها، ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

ما هو معاش "تكافل وكرامة"؟

"تكافل وكرامة" هو برنامج دعم حكومي يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، ويقدم مساعدات مالية شهرية لمن لا يملكون دخلًا ثابتًا، مثل كبار السن والأسر الفقيرة، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية. ويعد هذا البرنامج جزءًا من جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر تضررًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من هي الفئات المستثناة من صرف معاش تكافل وكرامة؟

وفقًا للقرار الأخير، سيتم إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة للأشخاص الذين تبين أنهم يتقاضون دخلًا ثابتًا من وظائف أو مصادر مالية أخرى، بالإضافة إلى الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة للحصول على الدعم، ويأتي هذا الإجراء في إطار:

الحد من الضغوط على موازنة الدولة، لضمان استدامة الدعم الاجتماعي.

ضبط عمليات التلاعب في صرف المعاشات، بحيث يستفيد منه فقط من يستحقه.

تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ما تأثير قرار وقف صرف معاش تكافل وكرامة؟

رغم أن إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة لبعض الفئات قد يكون صادمًا للبعض، إلا أن الحكومة تؤكد أن الهدف الأساسي هو تحسين كفاءة الدعم، ليصل إلى المستحقين الحقيقيين، مع تشديد الرقابة لمنع أي استغلال غير مشروع. في المقابل، يُطالب المواطنون بالالتزام بالمعايير المحددة لضمان استمرار حصولهم على الدعم المالي.

يبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ الحكومة إجراءات إضافية لضمان تعويض الفئات التي قد تتضرر من القرار؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد من التفاصيل.

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