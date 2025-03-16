إحالة المتهم بالتشهير وسب الإعلامية هبة الزياد للمحاكمة العاجلة

أصدرت جهات التحقيق قرارًا بإحالة أحد المتهمين إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات له بالتشهير وسب الإعلامية هبة الزياد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ويكشف الموجز كافة التفاصيل في التقرير التالي.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهم



بحسب التحقيقات، يواجه المتهم اتهامات بسب وقذف الإعلامية هبة الزياد، بالإضافة إلى تهديدها والتشهير بها على منصات التواصل الاجتماعي. وقد قدمت الزياد بلاغًا رسميًا ضد المتهم، مؤكدةً أنها تعرضت للتهديد المباشر إلى جانب حملات التشهير التي طالتها عبر الإنترنت.

شهادة الإعلامية أمام جهات التحقيق



استمعت جهات التحقيق إلى أقوال هبة الزياد، والتي أوضحت في شهادتها أنها تلقت تهديدات من المتهم، بالإضافة إلى محاولات متكررة للنيل من سمعتها عبر منصات التواصل. وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده لوقف هذه الانتهاكات الإلكترونية التي تعرضت لها.

المحاكمة العاجلة والمتوقع من الإجراءات القانونية



مع إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، من المتوقع أن تبدأ إجراءات المحاكمة قريبًا، حيث سيتم النظر في الأدلة المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية والتشهير عبر الإنترنت، والتي باتت تمثل تهديدًا متزايدًا للعديد من الشخصيات العامة.

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