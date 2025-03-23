الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. خطوات بسيطة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. في إطار جهود الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، أصبحت خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة متاحة إلكترونيًا.

و يتيح هذا الكارت للمواطنين الحصول على مجموعة من الخدمات المتنوعة بشكل مرن وسهل، وفي هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي بطريقة بسيطة وواضحة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

في البداية، يجب على ذوي الاحتياجات الخاصة الدخول إلى الموقع المخصص للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المخصص.

ثم يتم إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب في الخانة المحددة.

بعد ذلك، اضغط على "استعلام" لتظهر حالة الطلب الذي تم تقديمه.

خطوات التسجيل للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

لتسجيل طلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يجب الدخول إلى الموقع المخصص للتقديم عبر الرابط المخصص من (هنا).

يجب تسجيل البيانات الشخصية بدقة لأن ذلك يعد مسؤولية قانونية تؤثر على قبول أو رفض الطلب.

قم بملء البيانات المطلوبة من خلال استمارة البيانات الأساسية، وتأكد من الإجابة بدقة.

بعد إتمام التسجيل، ستظهر لك رقم الطلب، ويجب الاحتفاظ به.

يمكنك متابعة الطلب من خلال أيقونة "الاستعلام عن الطلبات" على البوابة الإلكترونية.

في حال قبول الطلب، سيتم تحديد موعد لحجز زيارة من خلال أيقونة "حجز الموعد" على البوابة الإلكترونية، ثم يتوجه المتقدم إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره في الموعد المحدد.

أخيرًا، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، ومن ثم التأكد إذا كان المتقدم يستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أم لا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2025، يجب توافر عدة شروط، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ألا يكون لديه دخل ثابت.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 عامًا.

أن يحمل الجنسية المصرية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

كيفية الاستعلام عن حالة كارت الخدمات المتكاملة ومدة صلاحيته

للتأكد من ما إذا تم إصدار كارت الخدمات المتكاملة أم لا، يمكنك الاستعلام عن حالته عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي باستخدام الرقم القومي من خلال خدمة الاستعلام المتوفرة على الموقع.

أما بالنسبة لنتيجة الكشف الطبي، فهي تظهر عادة بعد شهر إلى شهرين من تقديم أوراق الكشف الطبي لدى اللجنة المختصة التابعة لوزارة الصحة، وتجدر الإشارة إلى أن صلاحية كارت الخدمات المتكاملة تمتد لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه، ويمكن تجديده بعد انتهاء هذه المدة باتباع بعض الإجراءات المحددة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

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موقع وزارة الصحة للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وكيفية التقديم والتظلم