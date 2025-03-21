موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في اهتمام المواطنين بمعرفة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، ويهدف الكارت إلى توفير الدعم للفئات المستحقة، بما في ذلك الأشخاص ذوي متلازمة داون، وذوي الإعاقات الذهنية، البصرية، والسمعية، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعانون من متلازمة القزامة والإعاقات الجسدية .

ويعرض الموجز ، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أبرز المعلومات عن كيفية وخطوات وطرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2025.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2025

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، التفاصيل الكاملة لكيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2025، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان، موضحة أن جميع الخدمات التي تتم لهؤلاء الفئات تكون عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي.

- كارت الخدمات المُتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويسهم في تلبية احتيجاتمهم من حيث الرعاية الاجتماعية والصحية وإعفاء السيارات.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة لحامليه العديد من المزايا ومن أبرز هذه الفوائد، يتمتع حاملو الكارت بفرص توظيفية تصل إلى 5% في القطاع الحكومي.

كما يسهم الكارت في تسهيل عملية الدمج التعليمي للمستفيدين في المعاهد والجامعات، بالإضافة إلى منحهم الحق في الحصول على الرعاية الصحية المجانية، والتي تشمل الكشف والعلاج في المستشفيات الحكومية.

كذلك، يوفر الكارت إعفاءات جمركية على الأجهزة التعويضية وشراء السيارات الخاصة.

كما يتم إعفاء المستفيدين من المصاريف الدراسية في مدارس التعليم الأساسي.

- الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

خطوات إستعلام كارت الخدمة المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي المخصص للاستعلام من هذا الرابط.

- الدخول بالرقم القومي الخاص.

- الضغط على كلمة الاستعلام

خطوات تسجيل كارت الخدمة المتكاملة

- الدخول للموقع المخصص للتقديم، عبر الرابط.

- سجل البيانات بدقة.

- ملئ البيانات الشخصية.

- بعد التسجيل يظهر رقم الطلب الخاص بالمواطن، ويرجى الاحتفاظ به.

- متابعة الطلب بالاستعلام عنه من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

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