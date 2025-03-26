تعرف على عدد أيام الاجازة في عيد الفطر 2025 للعاملين بالقطاع الخاص والعام

ازدادت محركات البحث حول عدد أيام الاجازة في عيد الفطر 2025 حيث يبحث عنها الموظفين في القطاعين العام والخاص نظرًا لاقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم وفقًا للحسابات الفلكية.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن عدد أيام الاجازة في عيد الفطر 2025 والتي من المتوقع أن تبدأ بعد انتهاء شرهر مضان الكريم يوم 29 مارس من العام الحالي.

عيد الفطر 2025

موعد الاجازة في عيد الفطر 2025

من المتوقع أن يكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر 2025 حيث ينتهي شهر رمضان يوم السبت 29 مارس 2025، بحسب معهد البحوث الفلكية، سيولد هلال شوال بعد الاقتران مباشرة يوم السبت 29 مارس 2025 في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة ويستمر ظهور الهلال في مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس.

أما في القاهرة، يظل مرئيًا لمدة 11 دقيقة، بينما يظهر في باقي محافظات مصر لفترات تتراوح بين 9 و12 دقيقة، وفي بعض الدول العربية والإسلامية، يمكن رؤية الهلال لفترة تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيبدأ الأحد 30 مارس 2025.

تفاصيل عدد أيام الاجازة في عيد الفطر 2025

أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا بتمديد عدد أيام الاجازة في عيد الفطر 2025 للعاملين في القطاع الخاص لتصبح 4 أيام بدلاً من يومين، حيث تبدأ من السبت 29 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل، وتُعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وتبدأ أيام إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص "السبت 29 مارس، الأحد 30 مارس، الاثنين 31 مارس، الثلاثاء 1 أبريل، وفي حال أكدت الرؤية الشرعية أن الاثنين 31 مارس هو أول أيام شوال، فسيتم تمديد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025.

عيد الفطر 2025

مدة إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين في القطاع العام

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا يمنح العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر تبدأ من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

وإذا أكدت الرؤية الشرعية أن الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر، فتمتد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 للمدارس

أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف قرارًا بمنح طلاب المدارس إجازة رسمية تبدأ من السبت 29 مارس 2025 وحتى الجمعة 4 أبريل 2025، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت 5 أبريل 2025، وبذلك يحصل الطلاب على 7 أيام إجازة كاملة.

مواعيد عيد الفطر بالمعاهد الأزهرية

ومن جانبه أعلن الأزهر الشريف قرارًا مماثلًا يشمل جميع طلاب المعاهد الأزهرية، بحيث تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في نفس الفترة، وتنتهي يوم الجمعة 4 أبريل 2025، مع عودة الدراسة يوم السبت 5 أبريل 2025.

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