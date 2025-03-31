ترتيب صلوات الثالث واستقبال المعزين في نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، عن تفاصيل صلاة الثالث على روح مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، حيث تقام الصلوات غدًا الثلاثاء، الأول من أبريل، في تمام العاشرة صباحًا عقب القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مرقس (الكرمة) في دمنهور. كما ستُقام صلاة الثالث بالتزامن في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بحضور لفيف من الأساقفة والكهنة لإحياء ذكرى الراحل. ويرصد الموجز التفاصيل.

أماكن وتوقيتات استقبال العزاء في الإيبارشية



خصصت مطرانية البحيرة عدة أماكن لاستقبال المعزين وفق الجدول التالي:

الثلاثاء 1 أبريل: استقبال المعزين بكرمة مار مرقس الرسول في دمنهور من الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً.

الأربعاء 2 أبريل: يستمر استقبال المعزين في نفس التوقيت بكرمة مار مرقس الرسول، إلى جانب جميع كنائس الإيبارشية.



عزاء القاهرة: مكان وتوقيت استقبال المعزين



في العاصمة، أعلنت الكنيسة وأسرة الراحل عن تخصيص قاعة القديس يوسف النجار بكنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة لاستقبال المعزين يوم الثلاثاء من السادسة حتى العاشرة مساءً.

مراسم الجنازة وحضور القيادات الكنسية

شهدت صلوات التجنيز حضورًا رفيع المستوى من القيادات الكنسية، حيث ترأس البابا تواضروس الثاني موكب استقبال جثمان الراحل في دمنهور، كما شارك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، في مراسم الجنازة التي أقيمت بالكاتدرائية الكبرى.

من يخلف الأنبا باخوميوس؟



أعقاب رحيل الأنبا باخوميوس، تم تعيين الأنبا بولا نائبًا بابويًا لإيبارشية البحيرة، حيث يتولى الإشراف على شؤونها لحين اختيار مطران جديد.

إرث الأنبا باخوميوس في الكنيسة القبطية



يُعد الأنبا باخوميوس أحد الرموز البارزة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ امتدت خدمته لعقود اتسمت بالحكمة والعطاء، وأسهمت إنجازاته في نهضة الإيبارشية والمجتمع القبطي.

ختامًا

برحيله، تفقد الكنيسة القبطية أحد أبرز قادتها الروحيين، لكن إرثه وخدمته الممتدة ستظل علامة مضيئة في تاريخها. وتواصل الكنيسة والمؤمنون صلواتهم لراحة نفسه، سائلين الله أن يمنحه النياح الأبدي، ويمنح أبنائه ومحبيه العزاء والثبات.

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