المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 في مصر

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المتطلبات الرسمية لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية لعام 2025، والتي تشمل جميع التخصصات: الزراعي، الصناعي، التجاري، والفندقي، وذلك مع بدء إتاحة التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة.

ويرصد الموجز كافة التفاصيل حول المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025.

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

كما أعلنت الوزارة عن الرابط الخاص بتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025، والذي يتطلب استخدام البريد الإلكتروني الموحد لكل طالب، وفي حال عدم امتلاك الطالب لحساب، يمكنه إنشاؤه عبر الرابط المخصص لذلك.

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025:

إيصال سداد المصروفات الدراسية بالبريد مع تقديم صورتين منه.

إيصال سداد رسوم الامتحان بالبريد.

نسخة من الاستمارة الإلكترونية المسجلة عبر البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

شهادة ميلاد حديثة مرفقة بنسختين منها.

عدد 6 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر مطابقًا لما هو مذكور في شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، بالإضافة إلى صورة بطاقة ولي الأمر موضح بها رقم الهاتف.

طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات، بالإضافة إلى طابع مهن تعليمية.

إيصال سداد رسوم الخامات الخاصة بالامتحان.

دوسيه بلاستيكي بكبسولة لحفظ المستندات.

إقرار رسمي من ولي الأمر بعدم تسجيل الطالب في أي نوعية تعليمية أخرى.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

امتحانات صفوف النقل تبدأ يوم 24 مايو وتستمر حتى 29 مايو 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية تنطلق يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو 2025.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية لطلاب الصف الثالث الثانوي يوم الأحد 1 يونيو 2025 لجميع التخصصات، على أن تعلن وزارة التربية والتعليم الجدول الرسمي بما يتناسب مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو 2025، وتشمل الشعب العلمية والأدبية.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي

يحصل طلاب النقل والشهادة الإعدادية على إجازتهم في الأسبوع الأخير من مايو.

تبدأ إجازة الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات في 10 يوليو 2025.





يأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل عمليات التسجيل للطلاب وضمان استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لخوض الامتحانات وفق الضوابط المحددة من الوزارة.

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