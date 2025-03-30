جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2025.. حددت قطاع المعاهد الأزهرية موعد وجدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2025 الترم الثاني إلى جانب جدول امتحانات مختلف المراحل الدراسية الأزهرية للعام 2024-2025.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2025 الترم الثاني حيث تنطلق الامتحانات يوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وتستمر حتى الاثنين 12 مايو 2025، وفقًا للجدول المعتمد.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري

يبدأ جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الثاني كالتالي:

يوم الخميس 8 مايو 2025 أما اللغة العربية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة ساعتان 9:00-11:00 إلى الهندسة ساعة ونصف 11:30-1:00.

ومن ضمن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري فأن يوم السبت 10 مايو 2025 أصول الدين التوحيد والسيرة ساعة ونصف 9:00 - 10:30.

أما امتحان الدراسات الاجتماعية يبدأ ساعة ونصف 11:00 - 12:30، ويوم الأحد 11 مايو 2025 هو القرآن الكريم وتجويده ساعة ونصف 9:00 - 10:30، امتحان الجبر والإحصاء ساعة ونصف 11:00 - 12:30و يلي التربية الفنية ساعة 1:00 - 2:00

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري

يوم الاثنين 12 مايو 2025 اللغة الأجنبية ساعتان 9:00 - 11:00، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة ونصف 11:30 1:00، المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة فقط ساعة ونصف 1:30 - 3:00

مواعيد امتحانات النقل والشهادات الأزهرية

وتبدأ امتحانات النقل الثانوي الأول والثاني الثانوي يوم 26 أبريل 2025 وتنتهي يوم 12 مايو 2025، وتشمل امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية تُجرى من الأربعاء 14 مايو 2025 حتى الأربعاء 21 مايو 2025.

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تنطلق اختبارات القسم العلمي يوم الخميس 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، مع احتساب إجازة عيد الأضحى ضمن الجدول.

ضوابط دخول امتحانات الترم الثاني الأزهري

شدد قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة في امتحانات الترم الثاني 2025 والاستعداد الجيد لكل مادة لتحقيق أفضل النتائج، ويوصي الطلاب بـ:

الحضور المبكر إلى اللجان لتجنب التأخير.

الالتزام بالتعليمات لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

المذاكرة الفعالة والتدريب على نماذج الأسئلة لضمان أداء متميز.

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