جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي .. تبدأ 15 يونيو

يتساءل ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن عبر محركات جوجل خلال هذه الأيام جدول امتحانات الثانوية العامة حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين، ويعرض الموجز يعرض جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي.

موعد امتحانات الثانويه العامه

تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025 ، وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للقسمين الأدبي والعلمي الدراسين بالنظامين الجديد والقديم.

جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي النظام القديم

- يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025: الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025: التاريخ.

- يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025: الجغرافيا.

- يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025: علم النفس والاجتماع.

- يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025: الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي النظام القديم

- يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025: الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025: الفيزياء.

- يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025: الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».

- يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025: الكيمياء.

- يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025: الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية».

- يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025: الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

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