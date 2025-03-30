عاجل.. وفاة الأنبا باخوميوس شيخ المطارنة وإليك 10 معلومات عن نسر الكرازة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، وفاة الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقائم مقام البطريرك نيافة الحبر الجليل مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بعد حياة حافلة بالعطاء للكنيسة والوطن، عن عمر قارب 90 سنة، وخدم خلالها الكنيسة لأكثر من، ينشر الموجز وفاة الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونبذة مختصرة عنه.

وفاة الأنبا باخوميوس

توفي الأنباء باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، عن عمر قارب الـ 90 عاما، وخدم خلالها الكنيسة لأكثر من 70 عاما خادمًا وشماسًا مكرسًا وراهبًا وأسقفًا ومطرانًا، منها حوالي 54 سنة في خدمة الرعاية الأسقفية.

السيرة الذاتية الأنبا باخوميوس

اشتهر الأب الراحل بلقب نسر الكرازة وولد يوم 17 ديسمبر عام 1935، وترهب في دير السريان بوادي النطرون، باسم الراهب أنطونيوس السرياني يوم 11 نوفمبر 1962، وسيم أسقفًا يوم 12 ديسمبر 1971 وسيم معه الراحل الأنبا يوأنس مطران الغربية السابق، وكانا من المقربين من البابا شنودة الثالث عقب أقل من شهر من تجليسه على كرسي مار مرقس الرسول.

نال بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام ١٩٥٦ م، (أول دفعة من جامعة عين شمس بعد إنشائها، حيث كان اسمها جامعة هليوبوليس).

خدم كمسئول لاجتماع الشبان بالجامعة، وفكروا بعمل مجلة باسم خريجي مدارس الأحد بالزقازيق، وتواصلوا مع أ. نظير جيد، سكرتير مجلة مدارس الأحد، ليرشدهم في الأمر. كما كان يخدم بقرى الجيزة من ١٩٥٢ م.

وفاة الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ونال الأنبا باخوميوس رتبة مطران يوم 2 سبتمبر عام 1990، كما تولى لمدة 8 أشهر من 22 مارس وحتى 18 نوفمبر 2012 مسؤولية قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد اختياره ليكون قائما بمهام البطريرك، إذ أدار هذه الفترة بحكمة واقتدار نال على إثرها شهادة جميع المتابعين داخل مصر وخارجها.

تعرف على الأب مكاري السرياني سنة ١٩٥٠ م تقريبًا، وكان هو أول من دعاه للتكريس في يونيو سنة ١٩٥٦ ، وعرض عليه أن يصبح مسئولاً عن سكرتارية اللجنة العليا لمدارس الأحد.

خدمته بمدارس الأحد

كما خدم منذ شبابه المبكر (من سن ١٣ سنة ونصف : ١٩٤٩ م) بمدارس الأحد، وذلك بعد دعوة من أ. وليم شنودة، أمين الخدمة. وتنوعت خدماته في: دمنهور- ههيا- الزقازيق- الجيزة- شبرا- دمياط، وكذلك في خدمات القرى والافتقاد.

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