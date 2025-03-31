تحديث أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 31 مارس 2025

يواصل الريال السعودي تفاعله مع السوق المصرفي المصري، حيث شهدت أسعار الصرف اليوم الأثنين 31 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك العاملة في مصر، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

يستعرض موقع الموجز ضمن نشرته الخدمية اليومية أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، إلى جانب تحديثات مستمرة لأسعار العملات والسلع والخدمات.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة:

مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): 13.50 جنيه للبيع | 13.48 جنيه للشراء

المصرف العربي الدولي (AIB): 13.49 جنيه للبيع | 13.47 جنيه للشراء

بنك HSBC: 13.50 جنيه للبيع | 13.47 جنيه للشراء

البنك الأهلي المتحد: 13.50 جنيه للبيع | 13.47 جنيه للشراء

البنك الأهلي الكويتي: 13.49 جنيه للبيع | 13.46 جنيه للشراء



أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في بعض البنوك الأخرى:

بنك نكست: 13.51 جنيه للبيع | 13.46 جنيه للشراء

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.49 جنيه للبيع | 13.45 جنيه للشراء

بنك الإسكندرية: 13.49 جنيه للبيع | 13.44 جنيه للشراء

بنك التعمير والإسكان: 13.49 جنيه للبيع | 13.43 جنيه للشراء

ميد بنك: 13.51 جنيه للبيع | 13.43 جنيه للشراء

البنك الأهلي المصري: 13.50 جنيه للبيع | 13.42 جنيه للشراء

بنك مصر: 13.50 جنيه للبيع | 13.42 جنيه للشراء

بنك فيصل: 13.50 جنيه للبيع | 13.42 جنيه للشراء



أداء الريال السعودي أمام الجنيه المصري

يشهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم داخل البنوك المصرية، حيث يظل ضمن نطاق التداول المتوقع خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس حالة التوازن في العرض والطلب تزامنًا مع استقرار العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الصرف.

تبقى أسعار الصرف تحت المراقبة المستمرة من قبل المستثمرين والأفراد، خاصةً مع اقتراب موسم العمرة وزيادة الطلب على الريال السعودي، مما قد يؤثر على توجهات الأسعار في الفترة المقبلة.

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