سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 مارس 2025.. تزامنًا مع العيد

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 مارس 2025 تباينًا في البنوك المصرية، ليسجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي عند 13.475 جنيهًا، يليه كل من المصرف العربي الدولي AIB عند 13.467 جنيهًا، ثم البنك المركزي المصري بسعر 13.4667 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 مارس 2025, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.475 جنيهًا للشراء و13.502 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

استقر سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) عند 13.467 جنيهًا للشراء و13.494 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4667 جنيهًا للشراء و13.5045 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 13.459 جنيهًا للشراء و13.5053 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي عند 13.4574 جنيهًا للشراء و13.4863 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB 13.4469 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4433 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي عند 13.4433 جنيهًا للشراء و13.4699 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 13.4308 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.4228 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر عند 13.4228 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.42 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند 13.4133 جنيهًا للشراء و13.503 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة 13.4007 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول 13.40 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) عند 13.3854 جنيهًا للشراء و13.4967 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 13.3766 جنيهًا للشراء و13.5074 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 13.3369 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB عند 13.27 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1221 جنيهًا للشراء و13.4954 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0268 جنيهًا للشراء و13.4987 جنيهًا للبيع.

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