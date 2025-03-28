سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28-3-2025.. تزامنًا مع العطلة

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28 مارس 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 13.4667 جنيهًا للشراء و13.5045 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.475 جنيهًا للشراء و13.502 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 13.467 جنيهًا للشراء و13.494 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 13.459 جنيهًا للشراء و13.5053 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 13.4574 جنيهًا للشراء و13.4863 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB 13.4469 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4433 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 13.4433 جنيهًا للشراء و13.4699 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 13.4308 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.4228 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 13.4228 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4226 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.42 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس إلى 13.4133 جنيهًا للشراء و13.503 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة 13.4007 جنيهًا للشراء و13.4947 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول 13.40 جنيهًا للشراء و13.4958 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 13.3854 جنيهًا للشراء و13.4967 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 13.3766 جنيهًا للشراء و13.5074 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 13.3369 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB إلى 13.27 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1221 جنيهًا للشراء و13.4954 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0268 جنيهًا للشراء و13.4987 جنيهًا للبيع.

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