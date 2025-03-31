عاجل.. وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

أعلنت الفنانة هايدي سليم، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن وفاة الفنانة التونسية إيناس النجار، اليوم الإثنين 31 مارس 2025، بعد صراع طويل مع المرض، وقد كتبت هايدي قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، إيناس النجار في ذمة الله"، ويرصد الموجز تفاصيل الحالة الصحية قبل وفاتها وتدهور حالتها.

تدهور الحالة الصحية

تدهورت الحالة الصحية للفنانة إيناس النجار بشكل مفاجئ، رغم أنها كانت تمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي، وتقضي شهر رمضان مع شقيقتها سوار النجار وصديقاتها بالقاهرة، لكنها تعرضت لانتكاسة صحية حادة بسبب إصابتها بتسمم الدم الناتج عن انفجار المرارة. ورغم نقلها إلى المستشفى ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي في محاولة لإنقاذها، لم تستجب للعلاج وتفاقمت حالتها الصحية حتى وافتها المنية.

نبذة عن حياة إيناس النجار

إيناس النجار، ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس. بدأت مسيرتها الفنية من خلال الظهور في فيديو كليب للمطرب بهاء سلطان، ثم اكتشفها المخرج محمد النجار، الذي رشحها لأول أدوارها السينمائية في فيلم "ميدو مشاكل".

تعاونت مع المخرج محمد النجار في عدة أعمال سينمائية، مثل "بحبك وأنا كمان" و"علي سبايسي"، وهو الذي اختار لها اسمها الفني "إيناس النجار"، كما قدمت أدوارًا بارزة في أفلام "كركر"، "أحاسيس" و"عزبة آدم". أما على مستوى الدراما، فقد شاركت في عدة مسلسلات، أبرزها "يتربى في عزو" و"علي مبارك".

آخر أعمالها الفنية

كان آخر ظهور فني لإيناس النجار من خلال مسلسل "الحلانجي"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، وعُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025. وشارك في العمل مجموعة من النجوم، من بينهم: محمد رجب، آيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، سامح الصريطي، عبير صبري، وطارق صبري.

ردود الفعل على وفاتها

أثار خبر وفاة إيناس النجار حالة من الحزن بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني. وعبّر عدد من الفنانين والمشاهير عن تعازيهم لأسرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين لها بالرحمة والمغفرة. كما أشاد محبوها بأعمالها التي تركت بصمة في السينما والدراما المصرية.

موعد الجنازة والعزاء

لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل جنازة الفنانة الراحلة أو موعد العزاء. ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد التنسيق مع أسرتها وأصدقائها المقربين.

رحلت إيناس النجار، لكنها ستظل حاضرة في ذاكرة محبيها من خلال أعمالها الفنية التي أثرت بها الساحة الفنية العربية.

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