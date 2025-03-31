شم النسيم 2025 في مصر.. موعد الاحتفال وأبرز الإجازات الرسمية
يشهد محرك البحث "جوجل" تزايدًا ملحوظًا في البحث عن موعد شم النسيم 2025 في مصر، وهو واحد من أقدم الأعياد المصرية التي تمتد جذورها إلى الحضارة الفرعونية. ويحتفل به المصريون كل عام بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات، والاستمتاع بالأجواء الربيعية مع الأطعمة التقليدية الخاصة بهذه المناسبة. ويرصد الموجز موعد شم النسيم.
موعد شم النسيم 2025 في مصر
وفقًا للتقويم الميلادي، يحل شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 21 أبريل 2025، حيث تقرر اعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا لقرارات الدولة.
يُعرف شم النسيم بطقوسه المميزة، إذ يحرص المصريون على قضاء هذا اليوم في الحدائق والمتنزهات، مع تناول الأطعمة المتوارثة مثل الفسيخ، والرنجة، والبيض الملون، إلى جانب الرحلات العائلية والنيلية التي تضفي أجواءً احتفالية خاصة.
الإجازات الرسمية في مصر 2025
بالتزامن مع شم النسيم 2025، يترقب المواطنون قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام، والتي تشمل المناسبات الوطنية والدينية، وأبرزها:
عيد الفطر المبارك: الإثنين 31 مارس 2025
عيد شم النسيم: الإثنين 21 أبريل 2025
عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025
عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025
وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025
عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو 2025
رأس السنة الهجرية: السبت 26 يوليو 2025
ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو 2025
عيد ثورة يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025
المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025
عيد القوات المسلحة: الإثنين 6 أكتوبر 2025
احتفالات شم النسيم في مصر
يُعرف شم النسيم بأجوائه المبهجة، حيث تتجه العائلات إلى الحدائق العامة، مثل حديقة الحيوان بالإسكندرية، التي استقبلت في الأعوام السابقة عشرات الآلاف من الزوار خلال هذا اليوم. كما يحرص الكثيرون على الاحتفال بتناول الفسيخ والملوحة والرنجة وسط أجواء من المرح والبهجة، وهو تقليد موروث منذ عهد الفراعنة.
بهذا، يظل شم النسيم من أبرز المناسبات التي تجمع المصريين كل عام، احتفاءً بقدوم الربيع وتجديدًا للتقاليد العريقة التي توارثتها الأجيال.
اقرأ أيضًا :
موعد إجازة شم النسيم 2025.. عطلة مدفوعة الأجر للموظفين
موعد عيد شم النسيم 2025 والإجازات الرسمية طوال السنة