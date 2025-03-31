شم النسيم 2025 في مصر.. موعد الاحتفال وأبرز الإجازات الرسمية

يشهد محرك البحث "جوجل" تزايدًا ملحوظًا في البحث عن موعد شم النسيم 2025 في مصر، وهو واحد من أقدم الأعياد المصرية التي تمتد جذورها إلى الحضارة الفرعونية. ويحتفل به المصريون كل عام بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات، والاستمتاع بالأجواء الربيعية مع الأطعمة التقليدية الخاصة بهذه المناسبة. ويرصد الموجز موعد شم النسيم.

موعد شم النسيم 2025 في مصر

وفقًا للتقويم الميلادي، يحل شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 21 أبريل 2025، حيث تقرر اعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا لقرارات الدولة.

يُعرف شم النسيم بطقوسه المميزة، إذ يحرص المصريون على قضاء هذا اليوم في الحدائق والمتنزهات، مع تناول الأطعمة المتوارثة مثل الفسيخ، والرنجة، والبيض الملون، إلى جانب الرحلات العائلية والنيلية التي تضفي أجواءً احتفالية خاصة.

الإجازات الرسمية في مصر 2025

بالتزامن مع شم النسيم 2025، يترقب المواطنون قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام، والتي تشمل المناسبات الوطنية والدينية، وأبرزها:

عيد الفطر المبارك: الإثنين 31 مارس 2025

عيد شم النسيم: الإثنين 21 أبريل 2025

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025

عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025

وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025

عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو 2025

رأس السنة الهجرية: السبت 26 يوليو 2025

ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو 2025

عيد ثورة يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025

المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025

عيد القوات المسلحة: الإثنين 6 أكتوبر 2025



احتفالات شم النسيم في مصر

يُعرف شم النسيم بأجوائه المبهجة، حيث تتجه العائلات إلى الحدائق العامة، مثل حديقة الحيوان بالإسكندرية، التي استقبلت في الأعوام السابقة عشرات الآلاف من الزوار خلال هذا اليوم. كما يحرص الكثيرون على الاحتفال بتناول الفسيخ والملوحة والرنجة وسط أجواء من المرح والبهجة، وهو تقليد موروث منذ عهد الفراعنة.

بهذا، يظل شم النسيم من أبرز المناسبات التي تجمع المصريين كل عام، احتفاءً بقدوم الربيع وتجديدًا للتقاليد العريقة التي توارثتها الأجيال.

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