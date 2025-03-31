كلمات أغنية وحوش السوق رضا البحراوي مع المطرب حمادة مجدي

في خطوة جديدة على الساحة الفنية، أطلق المطرب الشعبي رضا البحراوي أغنيته الجديدة "وحوش السوق" بالتعاون مع المطرب حمادة مجدي، الأغنية التي حققت انتشارًا واسعًا، تم طرحها عبر قناة البحراوي الرسمية على منصة يوتيوب، حيث لاقت إعجابًا كبيرًا من جمهور المتابعين. ويرصد الموجز تفاصيل الاغنية.

التعاون الفني: رضا البحراوي مع حمادة مجدي

جاءت أغنية "وحوش السوق" بمشاركة حمادة مجدي، حيث ظهر الثنائي في البوستر الرسمي للأغنية الذي نشره رضا البحراوي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام. في المنشور، أضاف البحراوي تعليقًا يدعو فيه جمهور الفنانين للاستماع للأغنية عبر جميع المنصات المتوفرة، كما شجعهم على مشاهدة الفيديو كليب على يوتيوب.

الإعلان عن الأغنية تم بمشاركة مجموعة من الفنانين البارزين في مجال الفن المصري، مثل أحمد السقا، باسم سمرة، وطارق لطفي، وهو ما يعكس مدى التنوع والثراء في عالم "وحوش السوق".

كلمات أغنية وحوش السوق

أما فيما يخص كلمات الأغنية، فقد كتبها الشاعر محمود هلال، حيث تتناول الأغنية موضوع الكبرياء والاعتزاز بالنفس، مع التأكيد على أن الشخص الذي يمشي في طريقه لا يخشى أحدًا، وأنه صاحب المكانة العالية. هذه بعض من كلمات الأغنية:

"إحنا الكبار عل كلو واللي غلط مش هنحله

مهما عملتوا أسود ظهوركو مفيش منو

إحنا أتقل ناس في البلد

ربنا يحمينا من الحسد

وتاريخنا يقول عننا

أسامينا يا أبني بتعتمد

عمرنا ما في يوم جلينا

ولا حد ليه فضل علينا

أسياد ملناش أسياد

جدعنة الدنيا دي فينا"

تُظهر كلمات الأغنية حالة من التحدي والثقة بالنفس، مما يجعلها تتناسب مع طابع الأغاني الشعبية التي تتميز بالكلمات الحماسية والمعبرة عن القوة والاعتزاز بالهوية.

تفاصيل إضافية عن الأغنية

تم تقديم أغنية "وحوش السوق" بتوزيع موسيقي من قبل محمد حريقة، وألحان من محمود هلال، في إنتاج طارق عبد الستار. هذه الأغنية تعد إحدى الخطوات الجديدة في مسيرة المطرب رضا البحراوي الذي يُعتبر من أبرز فناني الأغاني الشعبية في مصر.

أعمال رضا البحراوي الأخيرة

لا يقتصر دور رضا البحراوي في الساحة الفنية على تقديم الأغاني فقط، بل يشارك أيضًا في الأعمال الدرامية. فقد كان له مشاركة مميزة في مسلسل "العتاولة 2"، حيث قدم أغنيته الشهيرة "أتقل ناس في البلد" التي لاقت صدى واسعًا. كما يذكر أن آخر أعماله كانت أغنية "سندي"، التي أهداه فيها لوالدته، مما يظهر جانبًا إنسانيًا من شخصيته الفنية.



يواصل المطرب رضا البحراوي تطوير مسيرته الفنية بخطوات ثابتة، حيث يعتبر من الأسماء البارزة في الغناء الشعبي المصري، ومع أغنيته الجديدة "وحوش السوق"، يؤكد مجددًا مكانته وسط كبار الفنانين في هذا المجال.

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