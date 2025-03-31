زوجة تطلب الطلاق بعد 21 عامًا من الزواج بسبب زواج زوجها من أخري

تقدمت سيدة أربعينية بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، تطالب بالانفصال عن زوجها بعد أكثر من 21 عامًا من الزواج، وذلك بعد اكتشافها زواجه من أخرى دون علمها. وأوضحت الزوجة أن هذا القرار جاء نتيجة الإهمال المستمر لها ولأبنائها الثلاثة منذ أن بدأ حياته الجديدة مع زوجته الثانية. ويرصد الموجز تفاصيل الواقعة في التقرير التالي.

تفاصيل الواقعة

ذكرت الزوجة في دعواها أنها وقفت إلى جانب زوجها منذ بداية حياتهما الزوجية، حيث سافرت معه للخارج لمساعدته في تحسين أوضاعهما المادية. ومع مرور السنوات، استقرت الأسرة وعاشت حياة هادئة حتى اكتشفت منذ ثلاث سنوات أن زوجها بدأ في علاقة مع شقيقة صديقه، والتي كانت تعاني من مشاكل زوجية خاصة بها.

مع مرور الوقت، تطورت العلاقة بين زوجها وهذه السيدة، حتى قرر الزواج بها رغم اعتراض أسرتها. بعد الزواج الثاني، بدأ الزوج في إهمال زوجته الأولى وأطفاله الثلاثة، حيث كرس وقته وأمواله لحياته الجديدة، متجاهلًا الأسرة التي شاركته بناء مستقبله.

معاناة الزوجة وقرار الطلاق

حاولت الزوجة الصبر والتأقلم مع الوضع الجديد، لكنها لم تتمكن من تحمل التجاهل المستمر والإهمال الذي عانت منه. بعد عدة محاولات لإصلاح الأمور وإعادة الاستقرار للأسرة، قررت في النهاية اللجوء إلى محكمة الأسرة والمطالبة بحقها في الطلاق.

وأكدت الزوجة في دعواها أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في العيش كظل في حياة زوجها، مشيرة إلى أنها كانت السند والداعم له طوال سنوات زواجهما، لكنها الآن تشعر بالخيانة والإهمال.

تأثير القضية على الأسرة

أشارت السيدة إلى أن أطفالها الثلاثة تأثروا نفسيًا بسبب إهمال والدهم لهم، ما جعلها تشعر بضرورة اتخاذ موقف واضح للحفاظ على استقرارهم النفسي. كما أوضحت أن الزوج لم يعد يشارك في المسؤوليات الأسرية كما كان في السابق، مما زاد من الأعباء عليها.

موقف القانون من القضية

في مثل هذه الحالات، يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إذا ثبت أن الزوج قد أهملها أو أساء معاملتها بطريقة لا تُحتمل. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في القضية وتحدد القرار المناسب بناءً على الأدلة المقدمة.

تعكس هذه القضية معاناة العديد من الزوجات اللاتي يجدن أنفسهن في مواجهة تحديات كبيرة بعد سنوات طويلة من الزواج. ويظل الطلاق خيارًا تلجأ إليه النساء عندما يفقدن الأمل في استمرار حياة زوجية مستقرة وعادلة.

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