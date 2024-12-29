تطورات الحالة الصحية للمطرب رضا البحراوي.. تعرف على التفاصيل

تصدر اسم المطرب الشعبي رضا البحراوي محرك البحث على جوجل، بعدما تعرض خلال الساعات الماضية لوعكة صحية شديدة نتج عنها دخوله للمستشفى، وتسبب هذا في قلق الجمهور عليه.

تطورات الحالة الصحية للمطرب رضا البحراوي

ويرصد موقع الموجز، تطورات الحالة الصحية للمطرب رضا البحراوي، نقل رضا البحراوي خلال الساعات الماضية إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعدما تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة الإرهاق الشديد وبسبب تعرضه للطقس البارد بعد انتهائه من إحياء حفلاته، وأتضح أنه مصاب بدور برد شديد ومازال يتلقى العلاج والمحاليل في المستشفى ولا صحة لإصابته بمتحور كورونا.

رضا البحراوي

منشور نجل رضا البحراوي

وكان مالك نجل رضا البحراوي، قد طالب جمهوره خلال الساعات الماضية، بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، معلقاً عليها:"اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".

أغنية "لو جاي في سيط"

وكان الفنان رضا البحراوي قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة له بعنوان "لو جاي في سيط"، والتي حقق من خلالها تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية صممها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي من كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس.

رضا البحراوي

خلاف رضا البحراوي مع عدوية عبد الرحيم

وكان رضا البحراوي، قد دخل في خلاف حاد مع عدوية عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، بسبب أغنية، وهذا أدى إلى تبادل السباب والقذف بينهما، مما تطور إلى تبادل الدعاوى القضائية.

وكان رضا البحراوي، قد تعرض لأزمة مؤخراً بسبب نشوب خلاف مع شقيق لاعب النادي الأهلي، محمود كهربا، واثنين آخرين، وقضت جهات التحقيق حينها بحبسهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد تورطهم في الاعتداء على المطرب رضا البحراوي وتخريب سيارته في أحد الفنادق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبحسب التحريات الأولية، فقد نشب خلاف بين رضا البحراوي وشقيق كهربا أثناء إحيائه حفلة على إحدى البواخر النيلية في القاهرة، بدأت المشاجرة بسبب عدم تحية رضا البحراوي لشقيق كهربا عند دخوله الحفل، مما أدى إلى تصاعد الخلاف الذي انتهى بكسر زجاج سيارة المطرب، وعلى إثر ذلك قام رضا البحراوي بتحرير محضر في قسم شرطة المعادي ضد شقيق لاعب كرة القدم، وانتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهمين.

ومع تطور الأمور، تدخل محمود كهربا شخصيًا واعتذر لرضا البحراوي، حيث عرض عليه إصلاح سيارته المتضررة، مما أسفر عن تصالح الطرفين.

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