رضا البحراوي يتصدر تريند اليوتيوب بأغنيته الجديدة "يا حبر بدري لسه"

استطاع المطرب الشعبي، رضا البحراوي، أن يتصدر تريند اليوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه لأغنيته الجديدة "يا حبر بدري لسه". الأغنية حققت نجاحًا سريعًا، حيث اقتربت من 100 ألف مشاهدة في أقل من 5 ساعات من إطلاقها على قناته الرسمية، ويستعرض الموجز تفاصيل الاغنية الجديدة

تفاصيل أغنية "يا حبر بدري لسه"



الأغنية من كلمات سمير زعلوك ومحمد عنتر، وألحان إبراهيم دمدم، وتوزيع موسيقي محمد حريقة. قام بإخراج الفيديو كليب المخرج طارق حسين. كلمات الأغنية تدور حول مشاعر مؤلمة ومحاولة التعبير عن الألم بوضوح، ومن بين كلمات الأغنية:

"خلصت ليه يا قلم أنا لسه عندي كلام

وجوه قلبي آلام محتاج لي وصف وأقلام."

آخر أعمال رضا البحراوي

رضا البحراوي



أغنية "يا حبر بدري لسه" ليست العمل الوحيد الذي قدمه رضا البحراوي مؤخرًا، فقد كانت آخر أعماله أغنية "لو جاي في سيط"، التي حققت أيضًا تفاعلًا واسعًا. الأغنية من كلمات حسام موكا، ألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس. كلماتها تعبر عن قوة الشخصية والنجاح رغم كل المعوقات، ومن كلماتها الشهيرة:

"أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم."

موهبة نجل رضا البحراوي



تحدث رضا البحراوي في مداخلة هاتفية عن موهبة نجله الصغير مالك في الغناء، حيث أكد أن مالك لديه قدرة مميزة على تقديم أغنيات مختلفة بأساليب متنوعة، رغم صغر سنه. وأشار إلى أنه يعمل حاليًا على تسجيل ديو غنائي يجمعه بنجله، وسيتم الإعلان عن موعد طرحه قريبًا. البحراوي أكد أن هذه الأغنية ستكون مميزة على مستوى الكلمات والألحان.

أزمة رضا البحراوي وعدوية شعبان عبد الرحيم

رضا البحراوي



في سياق آخر، يواجه رضا البحراوي أزمة قانونية مع نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، عدوية شعبان عبد الرحيم. حيث تقدم محامي البحراوي ببلاغ ضد عدوية، يتهمه فيه بالسب والتهديد العلني. تعود الواقعة إلى فيديوهات نشرها عدوية على فيسبوك، تضمنت تهديدات وسبًا لرضا البحراوي. وقد تمت إحالة البلاغ إلى نيابة الهرم للتحقيق في الواقعة.

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