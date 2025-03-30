موعد عيد شم النسيم 2025 والإجازات الرسمية طوال السنة

موعد عيد شم النسيم 2025.. يعد شم النسيم من أهم المناسبات الاجتماعية التي يحتفل بها المصريون كل عام، حيث تترافق هذه المناسبة مع الكثير من الأنشطة المميزة، مثل التنزه في الحدائق العامة والاستمتاع بالطبيعة.

ومع اقتراب موعد الإحتفال بشم النسيم في عام 2025، ترتفع نسبة البحث عن تفاصيل هذا اليوم والإجازة المرتبطة به، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي موعد عيد شم النسيم 2025.

موعد عيد شم النسيم 2025

موعد شم النسيم في العام الحالي 2025

وبناءً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يوافق شم النسيم يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، ويعتبر هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يوفر للكافة الفرصة للإستمتاع بهذه المناسبة.

ترحيل الإجازة إلي يوم الخميس

تماشياً مع السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحسين الإستفادة من الإجازات الرسمية عبر تمديد عطلة نهاية الأسبوع، يمكن أن يتم ترحيل إجازة شم النسيم حتى يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، مما يعطي الموظفين فرصة بهدف قضاء عطلة أطول مع عائلاتهم.

جدول الإجازات الرسمية في مصر للعام الحالي 2025

الأحد 30 مارس: أول أيام العيد.

الإثنين 31 مارس: ثاني أيام العيد.

الثلاثاء 1 أبريل: ثالث أيام العيد.

شم النسيم: الاثنين 21 أبريل.

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل.

عيد العمال: الخميس 1 مايو.

وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو.

الجمعة 6 يونيو: أول أيام العيد.

السبت 7 يونيو: ثاني أيام العيد.

الأحد 8 يونيو: ثالث أيام العيد.

الإثنين 9 يونيو: رابع أيام العيد.

رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو.

ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو.

ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو.

المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الاثنين 6 أكتوبر.

الإحتفال بشم النسيم

ويشهد شم النسيم أجواء فريدة تجمع بين الاحتفالات العائلية والتنزه في المساحات المفتوحة، ويشتهر بتناول الأطعمة التقليدية مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون، وترحيل الإجازة حتى يوم الخميس يوفر فرصة أكبر للعائلات للإستمتاع بوقت إضافي مع أحبائهم، وسواء في المنازل أو في أماكن التنزه العامة أيضاً.

موعد عيد شم النسيم 2025

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