عامل السيرك يكشف سبب هجوم النمر الأبيض عليه خلال عروض عيد الفطر

كشف محمد إبراهيم، العامل المصاب في واقعة هجوم نمر أبيض بالسيرك القومي خلال تقديم عرض في مدينة طنطا، إن الحيوانات الموجودة في السيرك من النمور والأسود لم تأكل منذ عدة أيام وأصيبوا بحالة سعار.

وقال إبراهيم، صاحب واقعة النمر الابيض، أنه يعمل بهذه المهنة منذ 11 عاما ويجيد التعامل مع الأسود والنمور والحيوانات المفترسة، مؤكدا أن هذه الحيوانات من المستحيل مهاجمة الإنسان لأن دم الإنسان مسمم لهم إلا في حالة واحدة فقط، عندما يتم تجويعهم لعدة أيام.

السيرك القومي

هجوم نمر على عامل بالسيرك القومي بمدينة طنطا

كما أشار إلى أن الحيوانات الموجودة في السيرك لم يقدم لهم الطعام منذ عدة أيام، وهذا ما أدى إلى هجوم النمر علية أثناء العرض.

حادث التهام نمر ذراع عامل بسيرك طنطا

ومن جانبها علقت مدربة الأسود أنوسة كوتة على الحادث وكشفت كواليس واقعة التهام نمر ذراع عامل بسيرك طنطا.. وبدأت حديثها بــ “الحمد لله.. العامل بخير.. وهو من طاقم العمل اللي دائم التعامل مع الحيوانات المفترسة معايا، واللي حصل خطأ وراد وأهم حاجة عندي سلامة الجمهور، انا كنت جوه القفص وكان مفروض يحصل الهجوم معايا، الخطأ أنه كان برا القفص وإيده دخلت جوه، وهنبقي نتحاسب على ده مع الإدارة، هنعزل النمر ونجنله العروض الي أن يتم شفائه”.

واقعة التهام نمر زراع عامل بالسيرك القومي

وكانت تحولت أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، التي جذبت العديد من أهالي محافظة الغربية إلى السيرك لقضاء وقت ترفيهي، إلى حالة من الفزع والذهول بعد وقوع الحادث. وسارعت فرق الإسعاف إلى نقل المدرب المصاب إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج اللازم.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع أثناء تقديم المدرب لاستعراضه المعتاد، إلا أن الأسد باغته بهجوم مباغت، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الحضور، خاصة الأطفال.

فيما تم إيقاف العرض فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجمهور.

من جانبها، أعلنت إدارة السيرك أنها تحقق في ملابسات الحادث، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث نادرة الحدوث، وأنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المدربين والجمهور.

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