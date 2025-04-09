وزارة العمل تبدأ اختبارات فرص عمل في الإمارات بشركة مقاولات.. 2000 درهم شهريًا

فرص عمل في الإمارات.. أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء بدء اختبارات العمال المصريين المرشحين للسفر للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرت الاختبارات داخل وحدة التوجيه ما قبل المغادرة التابعة للوزارة، بحضور ممثل عن الشركة الإماراتية.

وأوضحت الوزارة في بيان حصل الموجز على نسخة منه أن اختبارات هذه الوظائف تأتي في إطار متابعة الإجراءات الخاصة بفرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، والتي تؤكد على مصداقية العروض المقدمة، وفقًا لتصريحات وزير العمل محمد جبران.

فرص عمل في الإمارات

وكان الوزير قد أعلن عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل في الإمارات بشركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة، برواتب شهرية تصل إلى 2000 درهم إماراتي، وفقًا للخبرة، مشيرًا إلى أن السن المطلوب يتراوح بين 25 و40 عامًا، مع توفير عدة مزايا للعاملين تشمل الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحي، وساعات إضافية، بالإضافة إلى أن مدة العقد سنتان.

تفاصيل فرص عمل في الإمارات ورواتبها

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تم توفيرها عبر مكتب التمثيل العمالي في الإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، وتشمل:

20 فني جبس بورد: براتب من 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

20 فني نجار موبيليا: براتب من 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

20 فني نجار ديكور: براتب من 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

20 فني حداد لحام مظلات: براتب من 1700 إلى 1900 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

5 فني كهرباء وتكييف: براتب من 1600 إلى 2000 درهم، وخبرة من 4 إلى 6 سنوات.

100 عامل زراعة وري: براتب 1400 درهم، وخبرة عام واحد.

وزير العمل

جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب والتشغيل

أكد الوزير محمد جبران أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية تنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل محلية ودولية للكوادر المصرية المؤهلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء المعنيين على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تستهدف:توثيق سياسات سوق العمل، تقديم خدمات ومُحفزات للتشغيل، توفير معلومات حقيقية عن سوق العمل، المشاركة الفعلية في القضاء على البطالة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ورشة عمل عقدت أمس الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لمناقشة التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بحضور السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وخبراء ومتخصصين في قضايا العمل.

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