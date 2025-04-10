مصر واليونان تتفقان على توفير فرص عمل قانونية للعمالة الزراعية.. إليك التفاصيل

فرص عمل بين مصر واليونان.. في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر واليونان، اتفق وزير العمل محمد جبران، ونظيره اليوناني وزير الهجرة واللجوء أفرويديس ماكيس، على ضرورة تسريع تنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في القطاع الزراعي باليونان، والعمل على تفعيل كافة الآليات التي تضمن انسيابية الإجراءات، بما يخدم مصالح البلدين واحتياجات سوق العمل اليوناني.

وزير العمل ونظيره اليوناني

وبحسب بيان الوزارة لـ الموجز اليوم الخميس، أكد الطرفان، خلال اللقاء الذي عُقد في مكتب الوزير جبران بالعاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة تفعيل قنوات الاتصال اليومية بين الجانبين، وعقد اجتماع عاجل للجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، إلى جانب تنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين مصر واليونان لتسهيل تبادل المعلومات وتذليل العقبات، خاصة أن مستوى تنفيذ الاتفاقية الحالي لا يعكس الطموحات المشتركة.

التزام بتطبيق الحقوق والواجبات وضمان التنوع المهني

وشدد الجانبان على التزامهما الكامل بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال اليونانيين والعمال المصريين، مشيرين إلى أن الاتفاقية ليست مجرد رغبة سياسية، بل استجابة لاحتياجات سوق العمل في اليونان، لا سيما في توفير فرص عمل بمجالات الزراعة والبناء والصيد.

دعم رئاسي مصري - يوناني للتعاون الثنائي

وأشار الوزير جبران إلى أن هذا اللقاء يأتي استنادًا إلى نتائج الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على هامش القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان مطلع العام الجاري، والذي ناقش سبل تفعيل التعاون في مجالات عدة.

خطة توفير عمالة مدربة ومواجهة الهجرة غير الشرعية

لقاء وزير الهجرة اليوناني

وأوضح الوزير أن وزارة العمل المصرية تمتلك قاعدة بيانات محدثة باحتياجات أسواق العمل الخارجية، ونظامًا فعالًا للاختبارات والتدريب المهني لتأهيل العمالة الماهرة، بما يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير فرص عمل شرعية للشباب المصري.

التعاون مع منظمات الإنتاج الزراعي اليوناني

من جانبه، أكد وزير الهجرة اليوناني على حرص بلاده على تنفيذ الاتفاقية وجذب العمالة المصرية المدربة في إطار شراكة حقيقية في المهارات، مشيرًا إلى مشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية، المسؤول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني، في اختيار العمالة من قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية.

دعوة لزيارة رسمية إلى اليونان

كما وجه الجانب اليوناني دعوة رسمية للجنة الفنية المصرية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، برئاسة وزير العمل المصري، لزيارة اليونان في أقرب وقت لمواصلة التنسيق وتفعيل الاتفاقية بشكل فعلي.

شارك في الاجتماع من الجانب اليوناني عدد من كبار المسؤولين، بينهم: نائب وزير الهجرة واللجوء، والأمين العام لسياسات الهجرة، ورئيسة إدارة التعاون الأوروبي، والمستشار الدبلوماسي، والقائم بالأعمال بسفارة اليونان بالقاهرة. كما حضر اللقاء من الجانب المصري ممثلون عن وزارتي الخارجية والعمل.

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