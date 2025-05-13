وزير العمل يعلن ضخ 85 مليون جنيه لتدريب وتأهيل الشباب.. إليك التفاصيل

كشف وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن حجم ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ 1 يوليو 2024 وحتى 1 مايو 2025؛ لدعم منظومة التدريب المهني في مصر.

وقال وزير العمل في بيان حصل الموجز على نسخة منه، إن الصندوق أنفق 85 مليونًا و745 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن وصل إلى نحو 319 مليونًا و680 ألف جنيه.

اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل

وزير العمل: تطوير شامل لمنظومة التدريب المهني

جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنعقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد جبران استمرار دعم الصندوق لكافة الأنشطة التي تخدم منظومة التدريب المهني، بما في ذلك إنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة وجديدة، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

وأوضح وزير العمل أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفًا في الجهود التنفيذية استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التدريب وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، مع تقديم منح تدريب مجانية في التخصصات المطلوبة.

اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل

دعم العمال المتعثرين.. جهود صندوق إعانات الطوارئ

وفي سياق متصل، تم استعراض الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أحد أبرز أذرع الحماية الاجتماعية للعمال في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تواجه بعض المنشآت.

خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 1 أبريل 2025، صرف الصندوق إعانات بقيمة 68 مليون و500 ألف جنيه استفاد منها 10,660 عاملاً في 41 منشأة.

ومنذ تأسيسه في يوليو 2002 وحتى 9 أبريل 2025، بلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق نحو 2 مليار و293 مليون و590 ألف جنيه، واستفاد منه 429,301 عامل في 3,991 منشأة.

استجابة لتوجيهات القيادة السياسية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ التي يحصل عليها العاملون في المنشآت المتعثرة من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، ضمن خطة الدولة لزيادة الدعم الاجتماعي للفئات المتضررة وضمان استمرار عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات.

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