وزير العمل يوضح دور قانون العمل الجديد 2025 لخلق بيئة إنتاج عادلة ومستدامة

أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة مستمرة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة ليست مجرد هدف، بل استراتيجية عمل شاملة تشترك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح وزير العمل أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعد خطوة نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستدامة، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتماشيًا مع المتغيرات والتطورات التي شهدتها مصر في جميع القطاعات.

الملتقى السنوي الخامس عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه أمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة العمل وحصل الموجز على نسخة منها، في الملتقى السنوي الخامس عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، المنعقد تحت شعار "القيادة نحو استدامة الأثر والنمو".

الملتقى السنوي الخامس عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

أهمية قانون العمل الجديد

أكد الوزير أن قانون العمل الجديد يُعد خطوة نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستدامة، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتماشيًا مع المتغيرات والتطورات التي شهدتها مصر في جميع القطاعات.

كلمة وزير العمل عن تعزيز التنمية المستدامة

أوضح وزير العمل أن التنمية المستدامة ليست مجرد هدف، بل استراتيجية عمل شاملة تشترك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

الملتقى السنوي الخامس عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

دعم العمل اللائق وتشجيع الاستثمار المستدام

أشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير السياسات والبرامج التي تدعم العمل اللائق، وتشجع الاستثمار المستدام، وتعزز التكامل بين مختلف الفاعلين في المشهد التنموي، عن طريق التشاور الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية بملفات العمل الخاصة بتنمية مهارات الشباب وتحقيق التوازن والعدالة في بيئة عمل لائقة تساهم في التنمية المنشودة.

الربط بين التحول الرقمي والتحول الثقافي

أكد وزير العمل على أهمية الربط بين التحول الرقمي والتحول الثقافي داخل المؤسسات، وهو ما يتطلب الاستثمار الجاد في رأس المال البشري، من خلال التأهيل، وإعادة التدريب، وتطوير منظومات العمل، بما يواكب التحديات ويُطلق الطاقات الكامنة، وفي ضوء برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية.

تطوير وتأهيل القوى العاملة

أوضح الوزير أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وتأهيل القوى العاملة وتوفير الأدوات والمنصات الرقمية التي تُساهم في رفع كفاءة سوق العمل، من بينها منصة العمالة غير المنتظمة، ومنصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد.

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