قدم الآن.. 558 فرصة عمل للمصريين في السعودية برواتب مجزية

فرص عمل للمصريين في السعودية.. وفرت وزارة العمل، 558 فرصة عمل للكوادر المصرية في القطاع الهندسي للعمل لدى واحدة من كبرى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحسب ما أعلنه وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء.

ويستعرض الموجز في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن 558 فرصة عمل في السعودية بحسب بيان الوزارة.

فرص عمل للمصريين في السعودية

أوضح وزير العمل، أن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض يوفر فرص عمل للمصريين في السعودية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل.

الفرص متاحة من اليوم ولمدة 5 أيام، ويمكن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:[email protected]

فرص عمل بالسعودية

وصرّحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الشركة السعودية تتحمل الإقامات وتجديدها، نقل الكفالة أو التأشيرة، التأمين الطبي، بالإضافة إلى تذاكر الطيران ذهابًا وعودة خلال الإجازات السنوية.

ملتقى توظيف لخريجي الهندسة والذكاء الاصطناعي في المنوفية

في سياق آخر، أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة المنوفية نظمت بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنوفية، ملتقى توظيفي مميز تحت رعاية الوزير محمد جبران، وبمشاركة 40 شركة لتوفير 250 فرصة عمل لخريجي كليات الهندسة، الحاسبات، والذكاء الاصطناعي.

ملتقى توظيف

تضمّن الملتقى ورش عمل تدريبية حول مهارات سوق العمل، ريادة الأعمال، وحقوق وواجبات العامل وفقًا لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.

إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال يوم الخميس 1 مايو 2025

أعلن وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل. كما يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل على أجر مضاعف بالإضافة إلى أجره الأساسي.

وأصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، لتنظيم تطبيق أحكام إجازة عيد العمال، موجهًا جميع المديريات والإدارات المركزية بتطبيقه ونشره في مواقع العمل.

منشور الكتاب الدوري

يأتي هذا القرار تنفيذًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن العطلات الرسمية للعمال.

وفي ختام البيان، توجّه وزير العمل بخالص التهنئة لعمال مصر، مؤكدًا أنهم سواعد الجمهورية الجديدة، متمنيًا مزيدًا من التقدم والتنمية في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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