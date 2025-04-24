برابط التقديم.. طرح فرص عمل في الخليج براتب مجزي

فرص عمل في الخليج.. في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة على فتح آفاق التشغيل الخارجي أمام الشباب المصري، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، توفير 62 فرصة عمل في مهنة "سائق حافلة" للعمل بإحدى الدول الخليجية، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

وبحسب بيان وزارة العمل الذي ورد إلى الموجز، أكد جبران أن هذه الفرص تأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في توفير فرص العمل اللائقة للشباب داخل وخارج مصر، وتسهيل الوصول لفرص حقيقية بعقود حكومية رسمية وشروط عادلة.

وزارة العمل

مزايا فرص عمل في الخليج

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص تتضمن مزايا مميزة تشمل، راتب شهري يعادل 24,900 جنيه مصري، وتناسب الفئة العمرية من 25 إلى 40 سنة، رخصة قيادة سارية (خاصة أو مهنية)، توفير تأمين صحي، والمواصلات على حساب الشركة، عقد حكومي لمدة 3 سنوات مع فترة اختبار 3 أشهر، الإجازات حسب قوانين العمل في الدولة المستضيفة.

موعد التقديم على فرص عمل في الخليج

ويبدأ التقديم على فرص عمل في الخليج، من اليوم الخميس 24 أبريل 2025، ولمدة 5 أيام، على أن تُرسل السيرة الذاتية وصورة الرخصة بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

الوزير جبران: مصر تمتلك طاقات بشرية قادرة على المنافسة عالميًا

وفي سياق متصل، أكد وزير العمل، خلال كلمته في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي المنعقد بالقاهرة، أن مصر تمتلك ثروة بشرية ضخمة من الكوادر المؤهلة والمدرّبة في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة العمالة المصرية من خلال، إنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين،تطوير مراكز التدريب المهني، تقديم برامج تدريبية حديثة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

فرص عمل

تعاون مصري كويتي يعزز فرص التوظيف والاستثمار

أوضح الوزير أن المنتدى يأتي كأحد ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، والتي شهدت لقاءً مباشرًا مع رجال الأعمال الكويتيين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يشمل توفير فرص عمل للعمالة المصرية وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة.

وشدد جبران على أن وزارة العمل ترحب بالتعاون المباشر مع جميع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم من الكفاءات المصرية، من خلال آليات منظمة تضمن الشفافية وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عمل متوازنة ومشجعة على الإنتاج والاستقرار.

توفير وظائف لائقة

أكد الوزير أن الوزارة مستعدة لدعم أي مبادرات اقتصادية جادة تسهم في خلق وظائف جديدة وزيادة الصادرات والنمو الشامل، خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد الذي يعزز بيئة العمل ويشجع على الاستثمار من خلال الامتثال لمعايير العمل الدولية.

ودعا جبران جميع المستثمرين في الداخل والخارج إلى استغلال الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة.

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