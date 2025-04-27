رئيس الوزراء يصدر توجيهات عاجلة بشأن قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

قانون العمل الجديد.. كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببدء جلسات التشاور بين الأطراف المعنية بشأن إعداد اللائحة التنفيذية لـ قانون العمل الجديد، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تُحقق مصالح جميع الشركاء الاجتماعيين وتدعم جهود الدولة في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الحديث.

توجيهات رئيس الوزراء جاءت خلال لقائه مع محمد جبران، وزير العمل اليوم، وفيما يلي ينشر الموجز التفاصيل الكاملة حول تصريحات رئيس الحكومة بشأن قانون العمل الجديد.

تفعيل قانون العمل الجديد

أشاد رئيس الوزراء بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية والتشاور مع جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير سوق العمل المصري وربط المهارات باحتياجات المهن المستقبلية.

رؤية وزارة العمل لتطوير التدريب المهني

استعرض وزير العمل خلال الاجتماع جهود الوزارة في إعداد قانون العمل، والتشاورات السابقة مع القطاعات المختلفة. كما قدم رؤية شاملة لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال الإطار القانوني والهيكل الإداري، لافتًا إلى إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم مراكز وبرامج التدريب.

اجتماع رئيس الوزراء مع وزير العمل

التوسع في مراكز التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص

أوضح جبران أن الوزارة تعمل على منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة وفق اشتراطات صارمة لضمان جودة التدريب، مشيرًا إلى الانتهاء من ترخيص 49 مركزًا، وجارٍ فحص ملفات نحو 300 مركز آخر. كما أكد أن مراكز التدريب تمنح شهادات قياس مستوى المهارة المعترف بها محليًا ودوليًا.

سد فجوة المهارات في سوق العمل

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت و34 وحدة متنقلة بجميع المحافظات، تغطي التدريب على أكثر من 49 مهنة، ويتم تنفيذ 600 دورة تدريبية سنويًا لتخريج ما يزيد عن 12 ألف شاب وفتاة مؤهلين للعمل.

التحول الرقمي وتيسير الخدمات

ضمن جهود التحول الرقمي، أكد الوزير أنه تم تفعيل إصدار شهادات التدريب إلكترونيًا من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مما يسهل على الشباب الحصول على خدماتهم بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد جبران أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مراكز التدريب التابعة للوزارة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون، منها مع شركة كومبليو الإيطالية لتدريب وتأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل خارجية.

مشروع "مهني 2030" لتأهيل الشباب

كما استعرض الوزير مشروع "مهني 2030" الذي يهدف إلى إعداد الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مع التوسع في منح التراخيص لمراكز التدريب وفق أحدث المعايير العالمية.

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