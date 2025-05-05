أبرزها استخراج كعب العمل.. إطلاق خدمات العمل إلكترونيا بالإسكندرية

خدمات العمل.. قامت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بإجراء أول تجربة ناجحة لاستخراج شهادة القيد (كعب العمل) من خلال مكتب خدمات مصر، في خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بسهولة وسرعة.

ويستعرض الموجز فيما يلي كافة تفاصيل خدمات العمل بالإسكندرية عبر مكتب خدمات مصر.

أوضح محمد كمال، وكيل المديرية، أنه تم تركيب الأجهزة وتجهيز المكتب بالكامل لاستقبال الجمهور، مشيرًا إلى أن الخدمات تشمل استخراج كعب العمل، شهادة قياس مستوى المهارة، كارنيه مزاولة الحرفة.

شهادة قيد

تطوير خدمات العمل للمواطنين

يأتي هذا التطوير في إطار التعاون بين وزارة العمل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمصرية للاتصالات.

ويواكب هذا الجهد تصريحات وزير العمل محمد جبران خلال احتفالية عيد العمال، والتي أشار فيها إلى أهمية تعميم النظام المميكن وتفعيل سيارات الخدمة المتنقلة لاستخراج الأوراق الرسمية بسهولة.

خدمات مديرية العمل

خدمات مديرية العمل في الإسكندرية

توفر مديرية العمل بالإسكندرية خدماتها عبر 8 مكاتب رئيسية موزعة جغرافيًا لخدمة المواطنين، وهي المنتزه، منطقة شرق، منطقة وسط، منطقة الدخيلة، منطقة غرب، الجمرك، العامرية، برج العرب.

بالإضافة إلى مكتب خدمات مصر داخل مبنى محافظة الإسكندرية، بما يضمن تغطية شاملة لجميع المناطق وتخفيف الضغط على المكاتب التقليدية.

التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030

تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل، وفقًا لـ رؤية مصر 2030، حيث تعتمد منظومة العمل الجديدة على أحدث وسائل التكنولوجيا والتأمين الرقمي، بالتعاون مع مختلف جهات الدولة لضمان تقديم خدمة حكومية ميسرة وعصرية للمواطن المصري.

أشرف على تجهيز المكتب الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة والإدارة العامة لبحوث العمالة ومركز المعلومات بالمديرية بحضور مي مطاع، شيرين علي، ومحمد محسن.

دورة تدريبية على مهنة الخياطة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

في سياق آخر، تفقد المهندس محمد كمال فعاليات دورة تدريبية جديدة على مهنة التفصيل والخياطة ضمن العربة المتنقلة التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمنطقة خورشيد، والتي تهدف إلى دعم القرى الأكثر احتياجًا وتنمية مهارات شباب وفتيات المناطق النائية.

الدورة تنفذ على مدار 5 أسابيع بإجمالي 100 ساعة تدريبية لـ 10 متدربات، وتشمل تدريب نظري وعملي تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني.

أشادت المتدربات بمستوى التدريب وكفاءة المدربين، ووجهن الشكر لوزير العمل محمد جبران على دعمه المستمر للشباب.

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