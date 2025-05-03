بالأرقام.. محمد جبران يستعرض كشف حساب وزارة العمل أمام الرئيس

كلمة محمد جبران في عيد العمال 2025.. شهدت شركة السويس للصلب، اليوم السبت، احتفالية رسمية بعيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وممثلي منظمات العمل العربية والدولية، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، حيث ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة استعرض فيها إنجازات الدولة في ملف العمل وحقوق العمال، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية أبرز التفاصيل.

تحية إلى جيش مصر وعمالها

استهل جبران كلمته بتوجيه التحية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلاً: "نلتقي اليوم في عيد العمال لنجدد العهد والوعد في ظل الجمهورية الجديدة، التي تُبنى بقيادة حكيمة وبسواعد العمال المخلصين".

وأكد أن عمال مصر كانوا ولا يزالون قوة داعمة للدولة، يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتها السياسية، مضيفًا أن "الوطن أصبح نموذجًا يُحتذى به في الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية".

دعم غير مسبوق لحقوق العمال

أشار وزير العمل إلى دعم القيادة السياسية الدائم للعمال، مؤكدًا توجيهات الرئيس العام الماضي بطرح مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي، وسرعة الانتهاء منه بما يضمن الحقوق، ويراعي معايير العمل الدولية ويحقق التوازن والعدالة والأمان الوظيفي، ويشجع بيئة الاستثمار.

كما تم رفع قيمة المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه، واستمرار الجهود لحصر عمال التراحيل وشمولهم بالحماية الاجتماعية. كذلك تمت زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة الطارئة من 600 إلى 1500 جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

تطوير التدريب وربط التعليم بسوق العمل

في مجال تنمية المهارات، أوضح محمد جبران أنه تم تطوير 82 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلًا في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات مثل معهد الساليزيان الإيطالي، ووزارة التربية والتعليم، ومبادرة "ابدأ"، والقطاع الخاص.

جانب من الاحتفالية

انخفاض البطالة وعودة الصناعات الاستراتيجية

أشار وزير العمل إلى تراجع معدل البطالة من 13% في 2014 إلى 6.4% في 2025، بفضل المشروعات القومية وعودة الصناعات الكبرى مثل الحديد والصلب وصناعة السيارات والغزل والنسيج. كما وفرت الوزارة مئات الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص، بما يشمل السيدات وذوي الهمم.

ومن أبرز الإنجازات الأخيرة، تنظيم تسليم عقود عمل لذوي الهمم في 27 محافظة بالتزامن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إضافة إلى نجاح مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية الماهرة.

استراتيجية وطنية للتشغيل

أكد محمد جبران الانتهاء من الدراسة التشخيصية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لتوحيد برامج الدولة وتوليد فرص العمل وفقًا للمعايير العالمية.

وفي إطار استشراف وظائف المستقبل، تعمل الوزارة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء على إصدار دليل تصنيف مهني مصري محدث يواكب المتغيرات التكنولوجية والمهن المستحدثة.

تفتيش شامل وتحول رقمي

في مجال السلامة والصحة المهنية، تم اعتماد الملف الوطني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما نفذت الوزارة نحو 12 ألف حملة تفتيشية على 280 ألف منشأة يعمل بها أكثر من مليوني عامل وعاملة، لتطبيق الحد الأدنى للأجور وتعزيز الامتثال للقانون.

وأوضح جبران أنه تم تطوير البنية التحتية للوزارة ومديرياتها من خلال ميكنة الخدمات وإطلاقها على بوابة مصر الرقمية، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي.

حضور دولي بارز ومكاسب تشريعية

قالمحمد جبران إن مصر انضمت إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية، كما صدقت عام 2024 على اتفاقية العمل البحري الدولية، ليصل عدد الاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر إلى 65 اتفاقية.

وعلى المستوى العربي، تولت مصر رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية بعد غياب طويل.

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